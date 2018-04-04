2016/2017 MTN FA Cup awards takes place today

Hearts of Oak's Winful Cobbinah and Kotoko's Saddick Adams are in pole position for the Most Valuable player award
Accra Hearts of Oak’s Winful Cobbinah and Kumasi Asante Kotoko’s Saddick Adams alongside Amidaus Professionals Isaac Amoah for the MTN FA Cup Most Valuable Player of the Year.
Saddick Adams scored 5 goals to lead Kumasi Asante Kotoko to win the 2016/2017 MTN FA Cup.
Winful Cobbinah was guided Accra Hearts of Oak to the final of the MTN FA Cup.
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Isaac Amoah also aided the Division One League to reach the Quarter finals of the MTN FA Cup 2017.
Steve Pollack and Frank Nuttal have also been nominated for the award.
The event will be held at help at M-Plaza Hotel in the evening.
Here are the nominees for all the other hands
MOST MVP Player of the Year
WINFUL COBBINAH- HEARTS OF OAK SC
ISAAC AMOAH – AMIDAUS PROFESSIONALS FC
SADDICK ADAMS- ASANTE KOTOKO SC
MOST PROMISING PLAYER
DAVID S. ABAGNA – WA ALL STARS FC
RAPHAEL OCLOO- OKYEMAN PLANNERS FC
RASHID NORTEY – MEDEAMA SC
BEST DEFENDER
RICHARD AKROFI- HEARTS OF OAK SC
AHMED ADAMS- ASANTE KOTOKO SC
IBRAHIM YARO- MEDEAMA SC
TOP SCORER
SADDICK ADAMS- ASANTE KOTOKO SC
RAPHAEL OCLOO – OKYEMAN PLANNERS FC
BEST REFEREE OF THE YEAR
CHARLES BULU
J.A AMENYA
AWAL MOHAMMED
ASSISTANT REFEREE OF THE YEAR
SHINE ARYEETEY
KENNEDY SARFO ADADE
SAMUEL ASIEDU
MATCH COMMISSIONER OF THE YEAR
AA LAWAL
J.F MENSAH
ALHAJI S.D YAHAYA
BEST TEAM SUPPORTERS
HEARTS OF OAK SC
ASANTE KOTOKO SC
TRUE DEMOCRACY FC
GAME OF THE YEAR
ASANTE KOTOKO SC vrs MEDEAMA SC
HEARTS OF OAK SC vrs ASANTE KOTOKO SC
ACCRA YOUNG WISE vrs HEARTS OF OAK SC
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SPECIAL AWARDS
MR EBENEZER TWUM ASANTE - CEO OF MTN GHANA
M-PLAZA HOTEL
NII AMO CUDJOE & ASSOCIATES
BABA MALLAM NUHU – NORTHERN REGION RFA
EVANS ADJEI- COACH OF DANBORT FC
WESTERN REGION RFA
ASHANTI REGION RFA
FAIR PLAY TEAM
MEDEAMA SC
COACH OF THE YEAR
STEPHEN POLLACK - FORMER KOTOKO
FRANK NUTALL - FORMER HEARTS OF OAK
MOST PROMISING MATCH OFFICIALS
MOHAMMED ISSAHAKU
DANIEL AKOTO