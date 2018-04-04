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2016/2017 MTN FA Cup awards takes place today


Ghana Premier League 2016/2017 MTN FA Cup awards takes place today

Hearts of Oak's Winful Cobbinah and Kotoko's Saddick Adams are in pole position for the Most Valuable player award

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Accra Hearts of Oak’s Winful Cobbinah and Kumasi Asante Kotoko’s  Saddick Adams alongside Amidaus Professionals  Isaac Amoah for the MTN FA Cup Most Valuable Player of the Year.

Saddick Adams scored 5 goals to lead Kumasi Asante Kotoko to win the 2016/2017 MTN FA Cup.

Winful Cobbinah was guided Accra Hearts of Oak to the final of the MTN FA Cup.

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Isaac Amoah also aided the Division One League to reach the Quarter finals of the MTN FA Cup 2017.

Steve Pollack and Frank Nuttal have also been nominated for the award.

The event will be held at help at M-Plaza Hotel in the evening.

Here are the nominees for all the other hands

MOST MVP Player of the Year

WINFUL COBBINAH- HEARTS OF OAK SC
ISAAC AMOAH – AMIDAUS PROFESSIONALS FC
SADDICK ADAMS- ASANTE KOTOKO SC

MOST PROMISING PLAYER

DAVID S. ABAGNA – WA ALL STARS FC
RAPHAEL OCLOO- OKYEMAN PLANNERS FC
RASHID NORTEY – MEDEAMA SC

BEST DEFENDER

RICHARD AKROFI- HEARTS OF OAK SC
AHMED ADAMS- ASANTE KOTOKO SC
IBRAHIM YARO- MEDEAMA SC

TOP SCORER

SADDICK ADAMS- ASANTE KOTOKO SC
RAPHAEL OCLOO – OKYEMAN PLANNERS FC

BEST REFEREE OF THE YEAR

CHARLES BULU
J.A AMENYA
AWAL MOHAMMED

ASSISTANT REFEREE OF THE YEAR

SHINE ARYEETEY
KENNEDY SARFO ADADE
SAMUEL ASIEDU

MATCH COMMISSIONER OF THE YEAR

AA LAWAL
J.F MENSAH
ALHAJI S.D YAHAYA

BEST TEAM SUPPORTERS

HEARTS OF OAK SC
ASANTE KOTOKO SC
TRUE DEMOCRACY FC

GAME OF THE YEAR

ASANTE KOTOKO SC vrs MEDEAMA SC
HEARTS OF OAK SC vrs ASANTE KOTOKO SC
ACCRA YOUNG WISE vrs HEARTS OF OAK SC

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SPECIAL AWARDS

MR EBENEZER TWUM ASANTE - CEO OF MTN GHANA
M-PLAZA HOTEL
NII AMO CUDJOE & ASSOCIATES
BABA MALLAM NUHU – NORTHERN REGION RFA
EVANS ADJEI- COACH OF DANBORT FC
WESTERN REGION RFA
ASHANTI REGION RFA

FAIR PLAY TEAM

MEDEAMA SC

COACH OF THE YEAR

STEPHEN POLLACK - FORMER KOTOKO 
FRANK NUTALL - FORMER HEARTS OF OAK

MOST PROMISING MATCH OFFICIALS

MOHAMMED ISSAHAKU
DANIEL AKOTO

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