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Star Times confirm matches to be televised for the first round


Ghana Premier League Star Times confirm matches to be televised for the first round

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Broadcast sponsor of the Ghana Premier League Star Times have confirmed the games which will be aired in TV for Matchday 1 to Matchday 15 of the Ghana Premier League.

The game between Hearts of Oak has been moved to Saturday 24 March,2018 at the Cape Coast Stadium whereas the fixture between Elmina Sharks will also be aired on Match day 2.

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The game between Inter Allies and Liberty Professionals on Match day 3 which was to be played in Tema has been moved to Cape Coast for broadcasting purposes. 

This very schedule will have double headers played at one venue for a match week for the benefit of viewership

Here is full list of games scheduled with their venues

                             

 

 MATCH DAY 2 - SAT./SUN. 24TH & 25TH  MAR. 2018           
LIVE GAME VENUEVENUEHOME        AWAY            
 CARL REINDORF PARKLIBERTY PROFESSIONALSVS.       WAFA SC            
 GOLDEN CITY PARKBEREKUM CHELSEAVS.       DREAMS            
 WA STADIUMWA ALL STARSVS.       DWARFS            
CAPE COASTCAPE COASTHEARTS OF OAKVS.       ASHANTIGOLDSUN.           
 ANYINASE CAM PARKKARELAVS.       ELEVEN WONDERS            
 FOSU GYEABOURBECHEM UNITEDVS.       MEDEAMA            
 BABA YARA STADIUMASANTE KOTOKOVS.       INTER ALLIES            
NDOUM STADIUMNDOUM STADIUMELMINA SHARKSVS.       ADUANA STARSSAT.           
                 
                 
                 
 MATCH DAY 3 - WED./THURS. 28TH & 29TH  MAR. 2018           
LIVE GAME VENUEVENUEHOME        AWAY            
 SOGAKOPEWAFA SCVS.      ADUANA STARS            
CAPE COASTTEMA (moved)INTER ALLIESVS.      LIBERTY PROFESSIONALSWED 6PM           
 T&A TARKWAMEDEAMAVS.      ASANTE KOTOKO            
 NANA AMEYAW PARKELEVEN WONDERSVS.      BECHEM UNITED            
 LEN CLAYASHANTIGOLDVS.      KARELA            
CAPE COASTCAPE COASTDWARFSVS.      HEARTS OF OAKWED 3PM           
 DAWUDREAMSVS.      WA ALL STARS            
 GOLDEN CITY PARKBEREKUM CHELSEAVS.      ELMINA SHARKS            
                 
                 
                 
 MATCH DAY 4 - SAT./SUN.  31ST, MARCH & 1ST APRIL 2018           
LIVE GAME VENUEVENUEHOME        AWAY            
 CARL REINDORF PARKLIBERTY PROFESSIONALSVS.       MEDEAMA            
 AGYEMAN BADU PARKADUANA STARSVS.       INTER ALLIES            
 WA STADIUMWA ALL STARSVS.       BEREKUM CHELSEA            
 CAPE COASTHEARTS OF OAKVS.       DREAMS            
BABA YARA STADIUMANYINASE CAM PARK (moved)KARELAVS.       DWARFSSUN. 6PM           
BABA YARA STADIUMFOSU GYEABOURBECHEM UNITEDVS.       ASHANTIGOLDSAT.           
BABA YARA STADIUMBABA YARA STADIUMASANTE KOTOKOVS.       ELEVEN WONDERSSUN. 3PM           
 NDOUM STADIUMELMINA SHARKSVS.       WAFA SC            
                 
                 
                 
 MATCH DAY 5 - SAT./SUN.   7TH, & 8TH  APRIL 2018           
LIVE GAME VENUEVENUEHOME        AWAY            
 TEMAINTER ALLIESVS.       WAFA SC            
 T&A PARKMEDEAMAVS.       ADUANA STARS            
LEN CLAYNANA AMEYAW PARK (moved)ELEVEN WONDERSVS.       LIBERTY PROFESSIONALSSUN. 6PM           
LEN CLAYLEN CLAYASHANTIGOLDVS.       ASANTE KOTOKOSUN. 3PM           
LEN CLAYCAPE COASTDWARFSVS.       BECHEM UNITEDSAT. 3PM           
 DAWUDREAMSVS.       KARELA            
 GOLDEN CITY PARKBEREKUM CHELSEAVS.       HEARTS OF OAK            
LEN CLAYWA STADIUMWA ALL STARSVS.       ELMINA SHARKSSAT. 6PM           
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
 MATCH DAY 6 -  WED./THURS. 11TH, & 12TH  APRIL 2018           
LIVE GAME VENUEVENUEHOME          AWAY            
 CARL REINDORF PARKLIBERTY PROFESSIONALSVS.         ASHANTIGOLD            
 AGYEMAN BADU PARKADUANA STARSVS.          ELEVEN WONDERS            
 SOGAKOPEWAFA SCVS.         MEDEAMA            
 CAPE COAST STADIUMHEARTS OF OAKVS.         WA ALL STARS            
 ANYINASE CAM PARKKARELAVS.         BEREKUM CHELSEA            
 FOSU GYEABOURBECHEM UNITEDVS.         DREAMS            
BABA YARA STADIUMBABA YARA STADIUMASANTE KOTOKOVS.         DWARFSWED.           
BABA YARA STADIUMNDOUM STADIUMELMINA SHARKSVS.         INTER ALLIESTHURS.           
                 
                 
                 
                 
 MATCH DAY 7 - SAT./SUN.   14TH & 15TH APRIL 2018           
LIVE GAME VENUEVENUEHOME          AWAY            
CAPE COASTT&A PARK(moved)MEDEAMAVS.          INTER ALLIESSAT. 6PM           
 NANA AMEYAW PARKELEVEN WONDERSVS.          WAFA SC            
 LEN CLAYASHANTIGOLDVS.          ADUANA STARS            
CAPE COASTCAPE COASTDWARFSVS.          LIBERTY PROFESSIONALSSUN.           
 DAWUDREAMSVS.          ASANTE KOTOKO            
 GOLDEN CITY PARKBEREKUM CHELSEAVS.          BECHEM UNITED            
 WA STADIUMWA ALL STARSVS.          KARELA            
CAPE COASTCAPE COAST STADIUMHEARTS OF OAKVS.          ELMINA SHARKSSAT. 3PM           
                 
                 
 MATCH DAY 8 - WED./THURS.  18TH & 19TH  APRIL 2018           
LIVE GAME VENUEVENUEHOME           AWAY            
SOGAKOPECARL REINDORF PARK(moved)LIBERTY PROFESSIONALSVS.          DREAMSTHURS.           
 AGYEMAN BADU PARKADUANA STARSVS.          DWARFS            
SOGAKOPESOGAKOPEWAFA SCVS.          ASHANTIGOLDWED.           
 TEMAINTER ALLIESVS.          ELEVEN WONDERS            
 ANYINASE CAM PARKKARELAVS.          HEARTS OF OAK            
 FOSU GYEABOURBECHEM UNITEDVS.          WA ALL STARS            
 BABA YARA STADIUMASANTE KOTOKOVS.          BEREKUM CHELSEA            
 NDOUM STADIUMELMINA SHARKSVS.          MEDEAMA            
                 
                 
                 
 MATCH DAY 9 - SAT./SUN. 21ST & 22ND APRIL, 2018           
LIVE GAME VENUEVENUEHOME            AWAY            
 NANA AMEYAW PARKELEVEN WONDERSVS.           MEDEAMA            
LEN CLAYLEN CLAY(moved)ASHANTIGOLDVS.           INTER ALLIESSAT.           
 CAPE COASTDWARFSVS.           WAFA SC            
 DAWUDREAMSVS.           ADUANA STARS            
BABA YARA STADIUMGOLDEN CITY PARK (moved)BEREKUM CHELSEAVS.           LIBERTY PROFESSIONALSSUN. 6PM           
 WA STADIUMWA ALL STARSVS.           ASANTE KOTOKO            
BABA YARA STADIUMCAPE COAST STADIUM(moved)HEARTS OF OAKVS.           BECHEM UNITEDSUN. 3PM           
 ANYINASE CAM PARKKARELAVS.           ELMINA SHARKS            
                 
                 
                 
 MATCH DAY 10 - FRI./SAT./SUN.   27TH & 28TH & 29TH  APRIL 2018           
LIVE GAME VENUEVENUEHOME             AWAY            
 CARL REINDORF PARKLIBERTY PROFESSIONALSVS.            WA ALL STARS            
AGYEMAN BADU PARKAGYEMAN BADU PARKADUANA STARSVS.            BEREKUM CHELSEAFRI.           
 SOGAKOPEWAFA SCVS.            DREAMS            
 TEMAINTER ALLIESVS.            DWARFS            
 T&A PARKMEDEAMAVS.            ASHANTIGOLD            
 FOSU GYEABOURBECHEM UNITEDVS.            KARELA            
 NDOUM STADIUMELMINA SHARKSVS.            ELEVEN WONDERS            
BABA YARA STADIUMBABA YARA STADIUMASANTE KOTOKOVS.            HEARTS OF OAKSUN.           
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
 MATCH DAY 11 - WED./THURS.  2ND & 3RD MAY, 2018            
LIVE GAME VENUEVENUEHOME              AWAY            
 LEN CLAYASHANTIGOLDVS.             ELEVEN WONDERS            
CAPE COASTCAPE CAOSTDWARFSVS.             MEDEAMAWED. 3PM           
CAPE COASTDAWU (moved)DREAMSVS.             INTER ALLIESWED. 6PM           
 GOLDEN CITY PARKBEREKUM CHELSEAVS.             WAFA SC            
CAPE COASTWA STADIUM(moved)WA ALL STARSVS.             ADUANA STARSTHURS. 6PM           
CAPE COASTCAPE COAST STADIUMHEARTS OF OAKVS.             LIBERTY PROFESSIONALSTHURS. 3PM           
 FOSU GYEABOURBECHEM UNITEDVS.             ELMINA SHARKS            
 ANYINASE CAM PARKKARELAVS.             ASANTE KOTOKO            
                 
                 
                 
 MATCH DAY 12 - SAT./SUN. 5TH, 6TH MAY, 2018           
LIVE GAME VENUEVENUEHOME              AWAY            
 CARL REINDORF PARKLIBERTY PROFESSIONALSVS.             KARELA            
 AGYEMAN BADU PARKADUANA STARSVS.             HEARTS OF OAK            
CAPE COASTSOGAKOPE (moved)WAFA SCVS.             WA ALL STARSSUN. 3PM           
NDOUM STADIUMTEMA(moved)INTER ALLIESVS.             BEREKUM  CHELSEASAT. 6PM           
 T&A PARKMEDEAMAvsDREAMS            

 

MATCHDAY 13    
LIVE GAME VENUE   VENUESHOME 

AWAY

 

 

  CAPE COASTDWARFSVSASHANTIGOLD
  DAWUDREAMSVSELEVEN WONDERS
 GOLDEN CITY PARKBEREKUM CHELSEAVSMEDEAMA
 WA STADIUMWA ALL STARSVSINTER ALLIES
BABA YARA STADIUMCAPE COAST(moved)HEARTS OF OAKVSWAFA SC
 ANYINASE PARKKARELAVSADUANA STARS
 FOSU GYEABUORBECHEM UNITEDVSELMINA SHARKS
BABA YARA STADIUM BABA YARA STADIUMASANTE KOTOKOVSELMINA SHARKS

 

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According to the Ghana Football Association President the movement of games to some designated stadia will benefit all parties involved. He furthur explained Star Times wanted games being shown on television to have venues meeting some standards in terms of Stands and seats.

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