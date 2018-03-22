Star Times confirm matches to be televised for the first round

Broadcast sponsor of the Ghana Premier League Star Times have confirmed the games which will be aired in TV for Matchday 1 to Matchday 15 of the Ghana Premier League.
The game between Hearts of Oak has been moved to Saturday 24 March,2018 at the Cape Coast Stadium whereas the fixture between Elmina Sharks will also be aired on Match day 2.
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The game between Inter Allies and Liberty Professionals on Match day 3 which was to be played in Tema has been moved to Cape Coast for broadcasting purposes.
This very schedule will have double headers played at one venue for a match week for the benefit of viewership
Here is full list of games scheduled with their venues
|MATCH DAY 2 - SAT./SUN. 24TH & 25TH MAR. 2018
|LIVE GAME VENUE
|VENUE
|HOME
|AWAY
|CARL REINDORF PARK
|LIBERTY PROFESSIONALS
|VS.
|WAFA SC
|GOLDEN CITY PARK
|BEREKUM CHELSEA
|VS.
|DREAMS
|WA STADIUM
|WA ALL STARS
|VS.
|DWARFS
|CAPE COAST
|CAPE COAST
|HEARTS OF OAK
|VS.
|ASHANTIGOLD
|SUN.
|ANYINASE CAM PARK
|KARELA
|VS.
|ELEVEN WONDERS
|FOSU GYEABOUR
|BECHEM UNITED
|VS.
|MEDEAMA
|BABA YARA STADIUM
|ASANTE KOTOKO
|VS.
|INTER ALLIES
|NDOUM STADIUM
|NDOUM STADIUM
|ELMINA SHARKS
|VS.
|ADUANA STARS
|SAT.
|MATCH DAY 3 - WED./THURS. 28TH & 29TH MAR. 2018
|LIVE GAME VENUE
|VENUE
|HOME
|AWAY
|SOGAKOPE
|WAFA SC
|VS.
|ADUANA STARS
|CAPE COAST
|TEMA (moved)
|INTER ALLIES
|VS.
|LIBERTY PROFESSIONALS
|WED 6PM
|T&A TARKWA
|MEDEAMA
|VS.
|ASANTE KOTOKO
|NANA AMEYAW PARK
|ELEVEN WONDERS
|VS.
|BECHEM UNITED
|LEN CLAY
|ASHANTIGOLD
|VS.
|KARELA
|CAPE COAST
|CAPE COAST
|DWARFS
|VS.
|HEARTS OF OAK
|WED 3PM
|DAWU
|DREAMS
|VS.
|WA ALL STARS
|GOLDEN CITY PARK
|BEREKUM CHELSEA
|VS.
|ELMINA SHARKS
|MATCH DAY 4 - SAT./SUN. 31ST, MARCH & 1ST APRIL 2018
|LIVE GAME VENUE
|VENUE
|HOME
|AWAY
|CARL REINDORF PARK
|LIBERTY PROFESSIONALS
|VS.
|MEDEAMA
|AGYEMAN BADU PARK
|ADUANA STARS
|VS.
|INTER ALLIES
|WA STADIUM
|WA ALL STARS
|VS.
|BEREKUM CHELSEA
|CAPE COAST
|HEARTS OF OAK
|VS.
|DREAMS
|BABA YARA STADIUM
|ANYINASE CAM PARK (moved)
|KARELA
|VS.
|DWARFS
|SUN. 6PM
|BABA YARA STADIUM
|FOSU GYEABOUR
|BECHEM UNITED
|VS.
|ASHANTIGOLD
|SAT.
|BABA YARA STADIUM
|BABA YARA STADIUM
|ASANTE KOTOKO
|VS.
|ELEVEN WONDERS
|SUN. 3PM
|NDOUM STADIUM
|ELMINA SHARKS
|VS.
|WAFA SC
|MATCH DAY 5 - SAT./SUN. 7TH, & 8TH APRIL 2018
|LIVE GAME VENUE
|VENUE
|HOME
|AWAY
|TEMA
|INTER ALLIES
|VS.
|WAFA SC
|T&A PARK
|MEDEAMA
|VS.
|ADUANA STARS
|LEN CLAY
|NANA AMEYAW PARK (moved)
|ELEVEN WONDERS
|VS.
|LIBERTY PROFESSIONALS
|SUN. 6PM
|LEN CLAY
|LEN CLAY
|ASHANTIGOLD
|VS.
|ASANTE KOTOKO
|SUN. 3PM
|LEN CLAY
|CAPE COAST
|DWARFS
|VS.
|BECHEM UNITED
|SAT. 3PM
|DAWU
|DREAMS
|VS.
|KARELA
|GOLDEN CITY PARK
|BEREKUM CHELSEA
|VS.
|HEARTS OF OAK
|LEN CLAY
|WA STADIUM
|WA ALL STARS
|VS.
|ELMINA SHARKS
|SAT. 6PM
|MATCH DAY 6 - WED./THURS. 11TH, & 12TH APRIL 2018
|LIVE GAME VENUE
|VENUE
|HOME
|AWAY
|CARL REINDORF PARK
|LIBERTY PROFESSIONALS
|VS.
|ASHANTIGOLD
|AGYEMAN BADU PARK
|ADUANA STARS
|VS.
|ELEVEN WONDERS
|SOGAKOPE
|WAFA SC
|VS.
|MEDEAMA
|CAPE COAST STADIUM
|HEARTS OF OAK
|VS.
|WA ALL STARS
|ANYINASE CAM PARK
|KARELA
|VS.
|BEREKUM CHELSEA
|FOSU GYEABOUR
|BECHEM UNITED
|VS.
|DREAMS
|BABA YARA STADIUM
|BABA YARA STADIUM
|ASANTE KOTOKO
|VS.
|DWARFS
|WED.
|BABA YARA STADIUM
|NDOUM STADIUM
|ELMINA SHARKS
|VS.
|INTER ALLIES
|THURS.
|MATCH DAY 7 - SAT./SUN. 14TH & 15TH APRIL 2018
|LIVE GAME VENUE
|VENUE
|HOME
|AWAY
|CAPE COAST
|T&A PARK(moved)
|MEDEAMA
|VS.
|INTER ALLIES
|SAT. 6PM
|NANA AMEYAW PARK
|ELEVEN WONDERS
|VS.
|WAFA SC
|LEN CLAY
|ASHANTIGOLD
|VS.
|ADUANA STARS
|CAPE COAST
|CAPE COAST
|DWARFS
|VS.
|LIBERTY PROFESSIONALS
|SUN.
|DAWU
|DREAMS
|VS.
|ASANTE KOTOKO
|GOLDEN CITY PARK
|BEREKUM CHELSEA
|VS.
|BECHEM UNITED
|WA STADIUM
|WA ALL STARS
|VS.
|KARELA
|CAPE COAST
|CAPE COAST STADIUM
|HEARTS OF OAK
|VS.
|ELMINA SHARKS
|SAT. 3PM
|MATCH DAY 8 - WED./THURS. 18TH & 19TH APRIL 2018
|LIVE GAME VENUE
|VENUE
|HOME
|AWAY
|SOGAKOPE
|CARL REINDORF PARK(moved)
|LIBERTY PROFESSIONALS
|VS.
|DREAMS
|THURS.
|AGYEMAN BADU PARK
|ADUANA STARS
|VS.
|DWARFS
|SOGAKOPE
|SOGAKOPE
|WAFA SC
|VS.
|ASHANTIGOLD
|WED.
|TEMA
|INTER ALLIES
|VS.
|ELEVEN WONDERS
|ANYINASE CAM PARK
|KARELA
|VS.
|HEARTS OF OAK
|FOSU GYEABOUR
|BECHEM UNITED
|VS.
|WA ALL STARS
|BABA YARA STADIUM
|ASANTE KOTOKO
|VS.
|BEREKUM CHELSEA
|NDOUM STADIUM
|ELMINA SHARKS
|VS.
|MEDEAMA
|MATCH DAY 9 - SAT./SUN. 21ST & 22ND APRIL, 2018
|LIVE GAME VENUE
|VENUE
|HOME
|AWAY
|NANA AMEYAW PARK
|ELEVEN WONDERS
|VS.
|MEDEAMA
|LEN CLAY
|LEN CLAY(moved)
|ASHANTIGOLD
|VS.
|INTER ALLIES
|SAT.
|CAPE COAST
|DWARFS
|VS.
|WAFA SC
|DAWU
|DREAMS
|VS.
|ADUANA STARS
|BABA YARA STADIUM
|GOLDEN CITY PARK (moved)
|BEREKUM CHELSEA
|VS.
|LIBERTY PROFESSIONALS
|SUN. 6PM
|WA STADIUM
|WA ALL STARS
|VS.
|ASANTE KOTOKO
|BABA YARA STADIUM
|CAPE COAST STADIUM(moved)
|HEARTS OF OAK
|VS.
|BECHEM UNITED
|SUN. 3PM
|ANYINASE CAM PARK
|KARELA
|VS.
|ELMINA SHARKS
|MATCH DAY 10 - FRI./SAT./SUN. 27TH & 28TH & 29TH APRIL 2018
|LIVE GAME VENUE
|VENUE
|HOME
|AWAY
|CARL REINDORF PARK
|LIBERTY PROFESSIONALS
|VS.
|WA ALL STARS
|AGYEMAN BADU PARK
|AGYEMAN BADU PARK
|ADUANA STARS
|VS.
|BEREKUM CHELSEA
|FRI.
|SOGAKOPE
|WAFA SC
|VS.
|DREAMS
|TEMA
|INTER ALLIES
|VS.
|DWARFS
|T&A PARK
|MEDEAMA
|VS.
|ASHANTIGOLD
|FOSU GYEABOUR
|BECHEM UNITED
|VS.
|KARELA
|NDOUM STADIUM
|ELMINA SHARKS
|VS.
|ELEVEN WONDERS
|BABA YARA STADIUM
|BABA YARA STADIUM
|ASANTE KOTOKO
|VS.
|HEARTS OF OAK
|SUN.
|MATCH DAY 11 - WED./THURS. 2ND & 3RD MAY, 2018
|LIVE GAME VENUE
|VENUE
|HOME
|AWAY
|LEN CLAY
|ASHANTIGOLD
|VS.
|ELEVEN WONDERS
|CAPE COAST
|CAPE CAOST
|DWARFS
|VS.
|MEDEAMA
|WED. 3PM
|CAPE COAST
|DAWU (moved)
|DREAMS
|VS.
|INTER ALLIES
|WED. 6PM
|GOLDEN CITY PARK
|BEREKUM CHELSEA
|VS.
|WAFA SC
|CAPE COAST
|WA STADIUM(moved)
|WA ALL STARS
|VS.
|ADUANA STARS
|THURS. 6PM
|CAPE COAST
|CAPE COAST STADIUM
|HEARTS OF OAK
|VS.
|LIBERTY PROFESSIONALS
|THURS. 3PM
|FOSU GYEABOUR
|BECHEM UNITED
|VS.
|ELMINA SHARKS
|ANYINASE CAM PARK
|KARELA
|VS.
|ASANTE KOTOKO
|MATCH DAY 12 - SAT./SUN. 5TH, 6TH MAY, 2018
|LIVE GAME VENUE
|VENUE
|HOME
|AWAY
|CARL REINDORF PARK
|LIBERTY PROFESSIONALS
|VS.
|KARELA
|AGYEMAN BADU PARK
|ADUANA STARS
|VS.
|HEARTS OF OAK
|CAPE COAST
|SOGAKOPE (moved)
|WAFA SC
|VS.
|WA ALL STARS
|SUN. 3PM
|NDOUM STADIUM
|TEMA(moved)
|INTER ALLIES
|VS.
|BEREKUM CHELSEA
|SAT. 6PM
|T&A PARK
|MEDEAMA
|vs
|DREAMS
|MATCHDAY 13
|LIVE GAME VENUE
|VENUES
|HOME
AWAY
|CAPE COAST
|DWARFS
|VS
|ASHANTIGOLD
|DAWU
|DREAMS
|VS
|ELEVEN WONDERS
|GOLDEN CITY PARK
|BEREKUM CHELSEA
|VS
|MEDEAMA
|WA STADIUM
|WA ALL STARS
|VS
|INTER ALLIES
|BABA YARA STADIUM
|CAPE COAST(moved)
|HEARTS OF OAK
|VS
|WAFA SC
|ANYINASE PARK
|KARELA
|VS
|ADUANA STARS
|FOSU GYEABUOR
|BECHEM UNITED
|VS
|ELMINA SHARKS
|BABA YARA STADIUM
|BABA YARA STADIUM
|ASANTE KOTOKO
|VS
|ELMINA SHARKS
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According to the Ghana Football Association President the movement of games to some designated stadia will benefit all parties involved. He furthur explained Star Times wanted games being shown on television to have venues meeting some standards in terms of Stands and seats.