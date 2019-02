There was Ghanaian interest involved over the weekend in the CAF Confederation Cup- Asante Kotoko lost 0-1 in Sudan against Al Hilal.

Below is the full list of results

CAF Champions League

Mamelodi Sundowns South Africa 3–1 Ivory Coast ASEC Mimosas

Lobi Stars Nigeria 0–1 Morocco Wydad Casablanca

FC Platinum Zimbabwe 0–1 Guinea Horoya

Orlando Pirates South Africa 0–0 Tunisia Espérance de Tunis

Ismaily Egypt Cancelled Algeria CS Constantine

TP Mazembe Democratic Republic of the Congo 8–0 Tunisia Club Africain

AS Vita Club Democratic Republic of the Congo 2–2 Algeria JS Saoura

Al-Ahly Egypt 5–0 Tanzania Simba

CAF Confederation Cup

AS Otôho Republic of the Congo 1–1 Morocco RS Berkane

Hassania Agadir Morocco 1–1 Morocco Raja Casablanca

Enugu Rangers Nigeria 2–0 Burkina Faso Salitas

Étoile du Sahel Tunisia 0–1 Tunisia CS Sfaxien

ZESCO United Zambia 2–0 Zambia Nkana

Al-Hilal Sudan 1–0 Ghana Asante Kotoko

Gor Mahia Kenya 4–2 Egypt Zamalek

NA Hussein Dey Algeria 2–1 Angola Petro de Luanda