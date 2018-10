Manchester United vs Juventus in numbers

news

Manchester United have faced Juventus 12 times in total (W5 D2 L5), more than they've faced any other team in European competition.

READ MORE: This is how much Usain Bolt will receive at Central Coast Mariners

UEFA Champions League 2002/03, Group stage 2, group D

25.02.2003 Juventus 0:3 Manchester United

UEFA Champions League 2002/03, Group stage 2, group D

19.02.2003 Manchester United 2:1 Juventus

UEFA Champions League 1998/99, Semifinal

21.04.1999 Juventus 2:3 Manchester United

UEFA Champions League 1998/99, Semifinal

07.04.1999 Manchester United 1:1 Juventus

UEFA Champions League 1997/98, Group B

10.12.1997 Juventus 1:0 Manchester United

UEFA Champions League 1997/98, Group B

01.10.1997 Manchester United 3:2 Juventus

Champions League 1996/97, Group C

20.11.1996 Manchester United 0:1 Juventus

UEFA Champions League 1996/97, Group C

11.09.1996 Juventus 1:0 Manchester United

UEFA Cup Winners' Cup 1983/84, Semifinal

25.04.1984 Juventus 2:1 Manchester United

READ MORE: Meet the richest footballer who is wealthier than Ronaldo & Messi combined

UEFA Cup Winners' Cup 1983/84, Semifinal

11.04.1984 Manchester United 1:1 Juventus

UEFA Cup 1976/77, 1/16 finals

03.11.1976 Juventus 3:0 Manchester United

UEFA Cup 1976/77, 1/16 finals

20.10.1976 Manchester United 1:0 Juventus