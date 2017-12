news

Sixty eight police officers in the rank of Superintendents of Police (Supt.) have been promoted to the rank of Chief Superintendent of Police (C/Supt.).

One Assistant Commissioner of Police (ACP) has been promoted to Deputy Commissioner of Police (DCOP) and another Chief Superintendent of Police (C/Supt.) has also been promoted to the rank of Assistant Commissioner of Police (ACP).

They are:

SUPOL/Mrs Faustina Adjeiwa Kodua Andoh-Kwofie SUPOL/Mr Francis Kwaku Yiribaare SUPOL/Ms Owusuwaa Kyeremeh SUPOL/Mr Joseph Benjamin Pokoo-Aikins SUPOL/Mr George Bossman Ohene-Boadi SUPOL/Mr Frederick Kofi Blagodzi SUPOL/Mr Solomon Aboninga Ayawine SUPOL/Mr. Ayamga Yakubu Akoglo SUPOL/Mr Frank Abrokwa SUPOL/Mr Jude Cobbina SUPOL/Mr Emmanuel Aryee Akunnor SUPOL/Mr John Ferguson Dzineku SUPOL /Mr. Cosmos Alan Anyan SUPOL/Mr Cuthbert Mweyang Apengnuo SUPOL/Mr Joseph Wusi Darison SUPOL/Mr Wisdom Dinam Zioku SUPOL/Mr Dennis Korku Fiakpui SUPOL/Mr William Yankey Acolatse SUPOL/Mr Felix Apedo SUPOL/Mr Jerome Wawal Kay Kanyog SUPOL/Mr Jonathan Akuettey Lamptey SUPOL/Mr Joseph Antwi-Ababio SUPOL/ Mr Cosmos Afena Damoah SUPOL/Mr Nicholas Antiri-Addo SUPOL/Mr Richard Appiah SUPOL/Mr Edward Opare Jesse SUPOL/Mr George Ankomah SUPOL/Mr William Daah SUPOL/Mr Shaibu Abubakar-Sidique Osei SUPOL/Mr Kwadwo Nkansah SUPOL/Mr Edward Annung Konyel SUPOL/Mr George Andrews Kumah SUPOL/Mr Daniel Kwadwo Dzakah SUPOL/Mr Ali Damashie SUPOL/Mr David Kwaku Amoako SUPOL/Mr Daniel Doh Nkeboare SUPOL/Mr Alex Cudjoe Acquah SUPOL/Mr Samuel Tibil Punobyin SUPOL/Mr John Osei Bonsu SUPOL/Mr James Annor SUPOL/Mr Christopher Klomegah SUPOL/Mr Nicholas Opare Ofusuhene SUPOL/Mr Patrick Kwapong SUPOL/Mr Victor Oduro Abrokwa SUPOL/Mr Adu Kwadwo Baadu SUPOL/Mr Washington Dodzi Foli SUPOL/Mr Seth Kwaku Duah SUPOL/Mr Leonard Kwesi Abakah SUPOL/Mr Godwin Cashman Blewusie SUPOL/Ms Yvonne Cyndy Osei SUPOL/Mr Reuben Asiwoko SUPOL/Ms Diana Teye Enninful SUPOL/Mr Daniel Afuugu Ayamdago SUPOL/Mr William Kofi Sarpong SUPOL/Mr John Kobina Tagoe SUPOL/Mr Theodore Hlormenu SUPOL/Ms Agnes Caesar SUPOL/Mr Stephen Kwaki Kwakye SUPOL/Ms Agnes Dzandu SUPOL/Mrs Faustina Asiamah Owusu SUPOL/Mr Ibrahim Sulley SUPOL/Mr Richardson Dodzi Kumeko SUPOL/Ms Gladys Mpere SUPOL/Mr Godfrey Tetteh Adjirakor SUPOL/Mr Eric Martey SUPOL/Mrs Phyllis Tebua Osei SUPOL/Mr Bismark Agyapong SUPOL/Mr Alexander Kumangtani (posthumous)

Ms Patience Ashokor Quaye has been promoted from C/Supt. to ACP whiles Mr Edward Tabiri has also been promoted from ACP to DCOP.