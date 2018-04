Real Madrid vs Bayern Munich in numbers

news

Real Madrid and Bayern Munich will be facing each other for the 25th and 26th times in the UEFA Champions League and this is how the stats look like.

2016/17 QF: Bayern 1-2 Madrid, Madrid 4- 2 (agg: 6-3, to Madrid)

2013/14 SF: Madrid 1-0 Bayern, Bayern 0-4 Madrid (agg: 5-0 to Madrid)

2011/12 SF: Bayern 2-1 Madrid, Madrid 2-1 Bayern (agg: 3-3, Bayern win on pens)

2006/07 R16: Madrid 3-2 Bayern, Bayern 2-1 Madrid (agg: 4-4, Bayern win on away goals)

2003/04 R16: Bayern 1-1 Madrid, Madrid 1-0 Bayern (agg: 2-1 to Madrid)

2001/02 QF: Bayern 2-1 Madrid, Madrid 2-0 Bayern (agg: 3-2 to Madrid)

2000/01 SF: Madrid 0-1 Bayern, Bayern 2-1 Madrid (agg: 3-1 to Bayern)

1999/00 SF: Madrid 2-0 Bayern, Bayern 2-1 Madrid (agg: 3-2 to Madrid)

1999/00 SGS: Madrid 2-4 Bayern, Bayern 4-1 Madrid

1987/88 QF: Bayern 3-2 Madrid, Madrid 2-0 Bayern (agg: 4-3 to Madrid)

1986/87 SF: Bayern 4-1 Madrid, Madrid 1-0 Bayern (agg: 4-2 to Bayern)

1975/76 SF: Madrid 1-1 Bayern, Bayern 2-0 Madrid (agg: 3-1 to Bayern)

Madrid have knocked out Bayern Munich six (6) times while the Bavarians have seen off the Los Blancos on five (5)

Head-to-head record

Played: 24

Madrid: 11 (goals 37)

Bayern: 11 (goals 36)

Draws: 2