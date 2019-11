The young disc jockey (DJ) saw off competition from DJ Mic-Smith, DJ Vyrusky, DJ Sly, DJ Aroma and DJ Black.

The night witnessed performances from DJ Switch, DJ Seihor, DJ Skinny, Wendy Shay, Eno Barony and others.

Check out the list of winners below:

BEST DJ – GREATER ACCRA REGION

DJ Black

DJ Vyrusky

DJ Switch

DJ Mic Smith -WINNER

DJ Sly

DJ Mpesempese

BEST DJ – BRONG AHAFO

DJ Floppy

DJ Shaker -WINNER

DJ Quest

DJ Khalifa

DJ Bryt

ASHANTI REGION

NY DJ

Mr Kaxtro

DJ Reuben

DJ Aroma -WINNER

DJ Emma Black

DJ Tablet

DJ Rajj

BEST DJ – VOLTA REGION

DJ Domestic

DJ Cantona -WINNER

DJ Karanja

DJ Skessy

Prospect Immature

Dr J

BEST DJ – CENTRAL REGION

Candyman

DJ Repentance

DJ Popa

DJ BlaqAwt -WINNER

DJ Spyder

DJ Skinny

DJ KOK

BEST DJ – NORTHERN REGION

Kawastone – Zaa Radio

DJ Mezz – Diamond

DJ Kofi (Tema Fada) -WINNER

DJ Parara – Naesin FM

DJ Tell – Radio Tamale

DJ Dollar – Radio Savanna

DJ King Hassan – Radio Justice

BEST DJ – UPPER EAST REGION

DJ Lexis

DJ Phatbone

DJ Gizzy

DJ Kokobihoko

DJ Aluther

DJ Webzy

BEST DJ – UPPER WEST REGION

DJ Cupid

DJ Tobile

DJ Anada

DJ Pyrate -WINNER

DJ 9ice

DJ Skinny

BEST DJ – WESTERN REGION

DJ Papa Stephen – Rokk FM

DJ Bibini – Melody FM

DJ Magnus – Beach FM

DJ Berry – Westgold Radio

TJ DJ – Empire FM

DJ Edita – YFM – WINNER

BEST DJ – EASTERN REGION

DJ Mix

DJ Kula

DJ Obofour

DJ Stanzy -WINNER

DJ Olasty

Action DJ

DJ DISCOVERY OF THE YEAR

DJ Zel

DJ Olasty

DJ C-Meller

Gal Dem DJ – WINNER

DJ Brown Euros

DJ Prytty

DJ Endowed

BEST EVENT DJ OF THE YEAR

DJ Vyrusky

DJ Sly – WINNER

DJ Aroma

DJ Mic Smith

DJ Godday

DJ Lord

ARTISTE DJ OF THE YEAR

DJ Tabil – Kwesi Arthur

DJ Vyrusky – Shatta Wale, Kuami Eugene, Kidi -WINNER

DJ Justice – Stonebwoy

DJ Poppa – Patapaa

DJ Mic Smith – Medikal

Big Stan – La Meme Gang

SCRATCH DJ OF THE YEAR

DJ Mpesempese_WINNER

DJ Que

DJ Bliynx Charming

DJ Snacky

DJ Obonke

Mr Kaxtro

DJ Floppy

DJ Nii

BEST MOBILE DJ OF THE YEAR

DJ Skinny

DJ Page

DJ Adom

DJ Toyor_ WINNER

DJ Loft

DJ Rampage

DJ Putin

DJ Ashmen

MIXTAPE OF THE YEAR

DJ Mpesempese – Distortion Mixtape

DJ Quest – Knock Out Season

DJ Aberga – Highlife Time Mixtape_ WINNER

The 2nd Coming Mixtape – DJ Obonke X DJ Mic Smith

AfroNyce Mixtape 2 – DJ Nyce

Throwback VerseDay – DJ Vyrusky

DJ Bibini – Made In Ghana Mixtape 5

BEST VIDEO JOCKEY OF THE YEAR

DJ Pakorich – Zylofon TV_WINNER

DJ Xpliph – GH One TV

DJ Fresh – Joy Prime

BEST MC OF THE YEAR

MC Clique

Mensa Jnr

Kojo Manuel-WINNER

Ogee The MC

MC Versace

MC Omarion

Sheldon

BEST NIGHT CLUB DJ OF THE YEAR

Pee Raven – Ace Tantra_ WINNER

Mr Kaxtro – Basement

DJ Mic Smith – Twist Night Club

DJ Vyrusky – Carbon

DJ Sam – Carbon

DJ Loft – Champs

DJ Solo – Club Onyx

DJ Putin – Twist Night Club

BEST MALE RADIO DJ OF THE YEAR

DJ Stanzy – Daddy FM

Kawastone – Zaa Radio

Papa Bills – Adom FM

Mr Kaxtro – Ultimate FM

DJ Black – Joy FM

DJ Aroma – Pure FM

DJ Advicer – Happy FM

DJ Pletch – OK FM _WINNER

BEST FEMALE DJ OF THE YEAR

Mz Orstin

DJ Kess

DJ Akel

DJ Nyce

DJ MJ

DJ Switch -WINNER

DJS’ SONG OF THE YEAR

Sarkodie – Can’t Let You Go’ feat King Promise

DopeNation – Eish

Kidi – Thunder

Guilty Beatz – Akwaaba’ feat Mr Eazi, Pappy Kojo & Patapaa

DJ Vyrusky – Never Carry Last’ feat Kuami Eugene & Mayorkun

Yaa Pono – Obiaa Wone Master’ feat Stonebwoy

Eddie Khae – Do the Dance

Stonebwoy – Kpoo Keke feat Medikal, Kwesi Arthur, Darko Vibes & Kelvyn Boy

Shatta Wale – My Level_ WINNER

Kuami Eugene – Wish me Well

BEST PUB DJ OF THE YEAR

DJ Kiss – Purple Pub

DJ Lamar – Ol Lady Pub

Iphone DJ – Bloombar

DJ Rudolf – Kismet Pub

DJ Skinny – Kings and Queens

DJ Seihor – Freelance

DJ Sorondo – Abrewanana Pub-WINNER

REGGAE/DANCEHALL DJ OF THE YEAR

DJ Manni – One Love Africa

Nana Ntow – Daddi FM_ WINNER

King Lagazee – Hitz FM

DJ Bone – Y FM

King Bash – Live FM

DJ Rudbwoy

BEST AFROBEATS/HIP LIFE DJ OF THE YEAR

DJ Gang – YFM

DJ Ans – Obouba FM

DJ Wobete – Hitz FM

DJ Phletch – OK FM

Mr Shark – Pluzz FM

DJ Advicer – Happy FM-WINNER

DJ Ashmen – Zylofon FM

BEST CAMPUS DJ OF THE YEAR

London DJ – KNUST

DJ Juicy – University of Ghana

Iphone DJ – University of Ghana-WINNER

DJ Bolow – Central University

DJ Cesh – CCTU

DJ 3 Points – University Of Cape Coast

RECORD PROMOTER OF THE YEAR

DJ Mic Smith – Y FM

DJ Gang – YFM

DJ Reuben – Luv FM

DJ Milzy – 4 Syte TV

DJ Ikon – Hitz FM

DJ Pletch – OK FM

NY DJ – YFM

DJ Advicer – Happy FM – WINNER

Mr Shark – Pluzz FM

BEST INTERNATIONAL GHANAIAN DJ

DJ Akua – USA-WINNER

DJ Juicy GH – Australia

DJ Sawa – United Kingdom

DJ Abena – Belgium

DJ Kofi Dagati – Australia

DJ Bretuoba – Italy

DJ Fiifi – United Kingdom

DJ Ice – United Kingdom