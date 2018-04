All results and scorers on match day 6

24/7 Live - Subscribe to the Pulse Newsletter!

news

Aduana Stars 4-1 victory over Eleven Wonders headline various results realised on match day 6 on Wednesday

Aduana Stars 4-1 Eleven Wonders

Sam Adams"24,Nathaniel Asamoah, Gideon Obeng"82//

Asante Kotoko 2-1 Ebusua Dwarfs

Obed Owusu 15", Fredrick Boateng 82"//Okudzeto Solomon 53"

Bechem United 2-1 Dreams FC

Konkoni Hafiz"44, 46//Zuberu Sharani"45

Elmina Sharks 1-0 Inter Allies

Ismaila Mohammed"30



Hearts of Oak 3-1 Wa All Stars

Selassie Bakai 20",Joseph Esso"35,Cosmos Dauda 76"// Sandan Abangna David"58(Penalty)

Liberty professional 1-0 AshantiGold

Elvis Baffuor Kyei" 90+1



WAFA SC 1-2 Medeama SC

Boateng Charles"24//Blay Justice"38,Akwasi Donsu"57

The game between Karela United and Berekum Chelsea is scheduled for Thursday 12 April 2016.

the 2017/2018 Ghana Premier league returns with Matchday 7 on 14th April,2018