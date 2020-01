READ MORE: Kotoko’s wonder-kid Mathew Cudjoe donates 50% of winning bonus against Hearts to injured fan

The invited players are expected to report at the Ghanaman soccer Centre of Excellence,Prampram on Sunday February 2,2020.

Below are the invited players:

GOALKEEPERS

Grace Banwa - Hasaacas Ladies Barikisu Issahaku - Northern Ladies Evelyn Yeboah - Ampem Darkoa Ladies Cynthia Kolan - Pearl Pia Ladies Selina Abalansa - Soccer Intellectuals

DEFENDERS

Justice Tweneboah - Ampem Darkoa Ladies Cecilia Hagan - Sea Lions Ladies Rabi Musah - Fabulous Ladies Queenabel Amankraha - Hasaacas Ladies Tedina Sekyere - Dreamz Ladies Faustina Aidoo -Halifax Ladies Nina Norshie -Valued Girls Sophia Dadzie -Sea Lion Ladies Diana Antwi - Ampem Darkoa Ladies Blessing Shine Agbomadzi - Sea lion Ladies

MIDFIELDERS

Patience Peterson Kundok -Ampem Darkoa Grace Acheampong - Ashtown Ladies Fuseini Mumuni - Pearl Pia Ladies Jackline Owusu - Dreamz Ladies Evelyn Badu - Hasaacas Ladies Comfort Yeboah - Soccer Intellectuals Joyce Larbi -Kumasi Sports Academy

ATTACKERS

Suzy Dede Teye. - Lady Strikers Millot Abena Pokua. -Hasaacas Ladies Abdul Rahma Barikisu -Pearl Pia Ladies Jafar Rahama - Northern Ladies Doris Boaduwaa -Hasaacas Ladies Abigail Tutuwaah - Prisons Ladies Faustina Akpor - Halifax Ladies Edith Sasakor Zobanu - Prisons Ladies