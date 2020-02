READ MORE: Asante Kotoko knocked out of the MTN FA Cup by Asokwa Deportivo

Aduana Stars also lost 1-2 to Bechem United in an all Premier League derby match

Other matches saw Hearts of Oak easing into the next round with a 2-0 win over Danbort.

Results for Round of 64 matches:

Attram De Visser 1-2 Tema Youth

Legon Cities Vs Inter Allies FC

Emmanuel FC 4-1 Uncle T United

Akatsi All Stars Vs Likpe Heroes

Unistar Academy 1-1 (2-1) Skyy FC

Venomous Vipers Vs Suamponmang

DC United 0-1 Wamanafo Mighty Royals

Keyansi New Dreams 1-0 Techiman Eleven Wonders

Tamale City 1-0 Kintampo FC

Thunderbolt FC Vs King Faisal

Real Tamale United 3-1 Young Zobzia

Aduana Stars 1-2 Bechem United

B.A United 0-0 (4-5) Tano Boafoakwa

Unity FC 2-1 Berekum Chelsea

Kintampo Top Talent Vs Young Apostles

Paga Crocodiles Vs Zuarungu FC

Ebusua Dwarfs FC Vs Star Madrid

Swedru All Black 1-2 Elmina Sharks

Achiken FC Vs Ashanti Gold

Asante Kotoko SC 1-2 Asokwa Deportivo

Wa Suntaa FC 2-1 Wa Yaasin

Pacific Heroes FC 0-0 BYF Academy

FC Samartex 1996 5-1 Kwantaman United

Sekondi IX Wise 0-4 Nzema Kotoko

Karela United 0-1 Medeama SC

Krystal Palace 0-0 (2-3) Vision FC

Okwamu United 1-0 Blue Skies Pelicans

Phar Rangers 1-2 Dreams FC

Hearts of Lions 1-2 Wafa

Danbort FC 0-2 Accra Hearts of Oak

Accra City Stars 0-0 (4-5) Liberty Professionals

Reach me via @FreemanYeboa