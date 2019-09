The polls were conducted in 100 constituencies, however, primaries in six constituencies were put on hold.

A total of 283 aspirants were given the green light to contest in Saturday’s Parliamentary primaries. Out of the 283 aspirants, it is only 28 of them that are female.

Some top government officials, including the Minister of State in Charge of Tertiary Education, Professor Kwesi Yanka, Deputy Energy Minister Dr Mohammed Amin Adam and NABCO CEO, Dr. Ibrahim Anyars, emerged victorious.

Below are all the winners

1.Agona East - Prof. Kwesi Yankah

2.Karaga - Mohammed Amin Adam

3.Tatale - Mbomba Thomas

4. Salaga North - Alhassan Abdallah Iddi

5. Tamale North - Alhassan Dahamani

6. Nadowli Kaleo - Elvis Botah

7. Wa West - Dan D. Kuunsogna

8. Sagnarigu - Felicia Tettey

9. Jirapa - Dery gobaah

10. Ajumako Enyan Essiam - Dr Rashid Kwesi Etuaful

11. Aowin - Edward Osei

12. Juaboso - Martha Kwayie Manu

13. Dadieso - Frederich Addy

14. Mion - Musah Abdul-Aziz Ayaba

15. Kumbungu - Abdul Salaam Hamza Fatawu

16. Garu - Osman Musah

17. Bia East - Nicholas Niber

18. Pusiga - Abdul Karim Dubure

19. Amenfi West - Kofi Asante

20. Buem - Hon Lawrence Kwame Aziale

21. Bolga East - Emmanuel Abole

22. Talensi - Thomas Doanab

23. Kintampo North - Michael Sarkodie Baffoe

24. Odododiodio - Nii Lante Bannerman

25. Pru East - Joshua Kweku Abonkrah

26. Bongo - Peter Ayinbisa

27. Builsa North - James Maurice Abakisi

28. Akan - Rashid Bawa

29. Daboya -Mankargu - Alhaji Mahama Asei Seini

30. Banda - Joe Danquah

31. Asunafo South - Kwabena Agyei Amoah Mensah

32. WA Central - Hajia Humu Awudu

33. Kpone Katamanso - Hopeson Adorye

34. Bawku Central - Gabiana Gbanwaa

35. Tamale Central- Dr. Ibrahim Anyars

36. Ellembelle - Bonzoh K

37. Amenfi Central - PH Amponteng

38. Amanfi East - Abraham Kofi Asante

39. Aowin - E. K Asante

40. Wasa East - Wilson Arthur

list being updated