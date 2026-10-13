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Champions League Bet of the Day: Expert predictions and best betting tips

Christopher Sededzi Kwame
Christopher Sededzi Kwame 14:44 - 13 October 2026
Lamine Yamal
Lamine Yamal
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The UEFA Champions League is back, and the race for European football’s biggest club prize is heating up. Here is our in-depth analysis of the fixtures, expert predictions and key insights for the October 13 and 14 matches.

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Betting tips for Tomorrow
TIMELEAGUEFIXTURESTIPSBET
16:40 UCL Feyenoord v Como Over 2.5 BET NOW
16:45 UCL LASK v Liverpool Over 2.5 BET NOW
19:00 UCL Aston Villa v Fernabache Over 1.5 BET NOW
19:00 UCL Betis v Porto Over 1.5 BET NOW
19:00 UCL Bodo/Glimt v Dortmund Over 2.5 BET NOW
19:00 UCL Man City v PSG GG and Over 2.5 BET NOW
19:00 UCL Roma v Real Madrid Over 1.5 BET NOW
19:00 UCL Shaktar D v AEK Athens Over 2.5 BET NOW
19:00 UCL Slovan Bratislavia v Stuggart Over 2.5 BET NOW
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UEFA Champions League
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