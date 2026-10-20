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Champions League Bet of the Day: Expert tips for Tuesday and Wednesday

Christopher Sededzi Kwame
Christopher Sededzi Kwame 11:16 - 20 October 2026
Lamine Yamal
Lamine Yamal
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UEFA Champions League Matchday 3 continues on Tuesday and Wednesday, October 20–21, 2026, with a series of exciting fixtures featuring some of Europe's biggest clubs.

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With teams battling for crucial points in the league phase, fans and football bettors can look forward to two days of high-profile encounters, including Paris Saint-Germain vs. Barcelona, Liverpool vs. Villarreal, and Bayern Munich vs. Arsenal.

Here is our Champions League Bet of the Day, featuring expert match analysis, betting tips, and predictions for Tuesday and Wednesday's fixtures.

Betting tips for Tomorrow
TIMELEAGUEFIXTURESTIPSBET
4:45 UCL Como v Man United Come 1-3 Goal BET NOW
4:45 UCL Lille v Galatasaray Over 2.5 BET NOW
7:00 UCL Sporting v LASK Over 2.5 BET NOW
7:00 UCL Betis v Feyenoord Over 1.5 BET NOW
7:00 UCL Inter v Shatktar Over 2.5 BET NOW
7:00 UCL Aston Villa v Vikings Over 2.5 BET NOW
7:00 UCL Club Brugge v Lens Over 2.5 BET NOW
7:00 UCL Madrid v RB Leipzig Madrid 1-3 BET NOW
7:00 UCL Bayern v Arsenal Over 2.5 BET NOW
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UEFA Champions League
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