For whatever theme there is, celebrity stars and young creatives go big in style for the Museum of Art in New York City in a fundraising event.

Here are the best-dressed celebrities on the red carpet for the Met Gala 2019.

Janelle Monae

Lady Gaga

Cardi B

Katy Perry

Zendaya

Kylie Jenner

Kim Kardashian

Lupita Nyongo

Jennifer Lopez

Yara Shahidi

Jared Leto

Nicki Minaj

Ciara

Kendel Jenner

Naomi Cambell

Lewis Hamilton

Liza Koshy

Ezra Miller