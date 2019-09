Like many of her past birthdays, there was cake, food, laughter and of course music.

Dr. Elsie Effah Kaufmann is a Ghanaian academic, biomedical engineer.

She started hosting the NSMQ in 2006 after Marian Ewurama Addy was the quiz mistress from 1993 to 2000 and Eureka Emefa Adomako from 2001 to 2005.

See photos of her 50th birthday below:

NSMQ mistress Elsie Effah Kaufmann marks 50th birthday

NSMQ mistress Elsie Effah Kaufmann marks 50th birthday

NSMQ mistress Elsie Effah Kaufmann marks 50th birthday

NSMQ mistress Elsie Effah Kaufmann marks 50th birthday

NSMQ mistress Elsie Effah Kaufmann marks 50th birthday

NSMQ mistress Elsie Effah Kaufmann marks 50th birthday

NSMQ mistress Elsie Effah Kaufmann marks 50th birthday

NSMQ mistress Elsie Effah Kaufmann marks 50th birthday

NSMQ mistress Elsie Effah Kaufmann marks 50th birthday