The “Dangote” singer has seen his music career booming in the past year, therefore, his win doesn’t come as a surprise to many.
He competed in the category against his fellow countryman, Mr Eazi, AKA from South Africa, France’s Aya Nakamura and Dosseh.
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Burna Boy’s mother received the award on behalf of her son and delivered a powerful acceptance speech which has caught the attention of many online, watch it below.
Complete List of 2019 BET Winners.
Best Female R&B/Pop Artist
BEYONCÉ -- WINNER
ELLA MAI
H.E.R.
SOLANGE
SZA
TEYANA TAYLOR
Best Male R&B/Pop Artist
ANDERSON .PAAK
BRUNO MARS -- WINNER
CHILDISH GAMBINO
CHRIS BROWN
JOHN LEGEND
KHALID
Best Group
CHLOE X HALLE
CITY GIRLS
LIL BABY & GUNNA
MIGOS
THE CARTERS
Best Collaboration
21 SAVAGE FT. J. COLE, "A LOT"
CARDI B & BRUNO MARS, "PLEASE ME"
CARDI B FT. BAD BUNNY & J BALVIN, "I LIKE IT"
H.E.R. FT. BRYSON TILLER, "COULD'VE BEEN"
TRAVIS SCOTT FT. DRAKE, "SICKO MODE" -- WINNER
TYGA FT. OFFSET, "TASTE"
Best Male Hip Hop Artist
21 SAVAGE
DRAKE
J. COLE
MEEK MILL
NIPSEY HUSSLE -- WINNER
TRAVIS SCOTT
Best Female Hip Hop Artist
CARDI B -- WINNER
KASH DOLL
LIZZO
MEGAN THEE STALLION
NICKI MINAJ
REMY MA
Video of the Year
21 SAVAGE, "A LOT FT. J. COLE"
CARDI B, "MONEY"
CARDI B & BRUNO MARS, "PLEASE ME"
CHILDISH GAMBINO, "THIS IS AMERICA"
DRAKE, "NICE FOR WHAT"
THE CARTERS, "APES**T"
Video Director of the Year
BENNY BOOM
COLIN TILLEY
DAVE MEYERS
HYPE WILLIAMS
KARENA EVANS -- WINNER
Best New Artist
BLUEFACE
CITY GIRLS
JUICE WRLD
LIL BABY -- WINNER
QUEEN NAIJA
Dr. Bobby Jones Best Gospel/Inspirational Award
ERICA CAMPBELL FT. WARRYN CAMPBELL, "ALL OF MY LIFE"
FRED HAMMOND, "TELL ME WHERE IT HURTS"
KIRK FRANKLIN, "LOVE THEORY"
SNOOP DOGG FT. RANCE ALLEN, "BLESSING ME AGAIN" -- WINNER
TORI KELLY FT. KIRK FRANKLIN, "NEVER ALONE"
Best International Act
AKA (SOUTH AFRICA)
AYA NAKAMURA (FRANCE)
BURNA BOY (NIGERIA) -- WINNER
DAVE (UK)
DOSSEH (FRANCE)
GIGGS (UK)
MR. EAZI (NIGERIA)
Best New International Act – (Fan Voted Category)
HEADIE ONE (UK)
JOKAIR (FRANCE)
NESLY (FRANCE)
OCTAVIAN (UK)
SHO MADJOZI (SOUTH AFRICA) -- WINNER
TENI (NIGERIA)
Best Actress
ISSA RAE
REGINA HALL
REGINA KING -- WINNER
TARAJI P. HENSON
TIFFANY HADDISH
VIOLA DAVIS
Best Actor
ANTHONY ANDERSON
CHADWICK BOSEMAN
DENZEL WASHINGTON
MAHERSHALA ALI
MICHAEL B. JORDAN -- WINNER
OMARI HARDWICK
YoungStars Award
CALEB MCLAUGHLIN
LYRIC ROSS
MARSAI MARTIN -- WINNER
MICHAEL RAINEY JR.
MILES BROWN
Best Movie
BLACKKKLANSMAN -- WINNER
CREED 2
IF BEALE STREET COULD TALK
SPIDER-MAN: INTO THE SPIDER-VERSE
THE HATE U GIVE
Sportswoman of the Year
ALLYSON FELIX
CANDACE PARKER
NAOMI OSAKA
SERENA WILLIAMS -- WINNER
SIMONE BILES
Sportsman of the Year
KEVIN DURANT
LEBRON JAMES
ODELL BECKHAM JR.
STEPHEN CURRY -- WINNER
TIGER WOODS
Album of the Year
ASTROWORLD, TRAVIS SCOTT
CHAMPIONSHIPS, MEEK MILL
ELLA MAI, ELLA MAI
EVERYTHING IS LOVE, THE CARTERS
INVASION OF PRIVACY, CARDI B -- WINNER
2019 Coca-Cola Viewers’ Choice Award
CARDI B, BAD BUNNY & J BALVIN, "I LIKE IT"
CHILDISH GAMBINO, "THIS IS AMERICA"
DRAKE, "IN MY FEELINGS"
ELLA MAI, "TRIP" -- WINNER
J. COLE, "MIDDLE CHILD"
TRAVIS SCOTT FT. DRAKE, "SICKO MODE"
BET HER Award
ALICIA KEYS, "RAISE A MAN"
CIARA, "LEVEL UP"
H.E.R., "HARD PLACE" -- WINNER
JANELLE MONÁE, "PYNK"
QUEEN NAIJA, "MAMA’S HAND"
TEYANA TAYLOR, "ROSE IN HARLEM"