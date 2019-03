READ MORE: Ghanaian striker Ben Acheampong suffers 3-year jail sentence in Egypt

Chelsea will face Slavia Prague, whereas there will be an all Spanish derby between Villarreal and Valencia.

Below is the full draw

Thursday 11 Apr 2019

19:00 Arsenal FC - England vs SSC Napoli - Italy

19:00 Villarreal CF - Spain vs Valencia C.F - Spain

19:00 SL Benfica - Portugal vs Eintracht Frankfurt - Germany

19:00 SK Slavia Prague - Czech Republic vs Chelsea FC - England

Arsenal or Napoli will meet Villarreal or Valencia in the semi-finals while Benfica or Eintracht play Slavia or Chelsea.