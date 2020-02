Eleven Wonders 2-1 King Faisal

Scorers: Abu Musa Sule, Samuel Boakye || Ibrahim Osman

Legon Cities 1-1 Great Olympics

Scorers: Yakubu Mohammed || Ibrahim Sulley

Berekum Chelsea 1-3 Inter Allies

Scorers: Augustine Henneh || Victorien Adebayor 2x, Samuel Armah

Hearts of Oak 3-2 Bechem United

Scorers: Kofi Kordzi 2x, Fatawu Mohammed || Prince Kwabena, Montah Hafiz]

Asante Kotoko 0-0 AshantiGold

Liberty Professionals 5-2 Aduana Stars

Scorers: Mubarak Alhassan 2x, Elvis Kyei Baffuor 2x, Abass Nuhu || Mohammed Yahaya 2x

Medeama SC 1-2 Elmina Sharks

Scorers: Prince Opoku Agyemang || Mustapha Alhaji, Bernard Boateng

Ebusua Dwarfs 2-1 Karela United

Scorers: Seidu Abubakar, Ishmael Antwi || Sadiq Alhassan

WAFA 0-0 Dreams FC

9 games

27 goals

2 away wins

3 draws

4 home wins

AshGold are sitting on top of the league log with 18 points, while King Faisal are lying at the bottom of the table with 4 points.

GPL matchday 10 standing

