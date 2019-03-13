Oprah Winfrey, Wiyaala, Sarkodie, Yvonne Nelson, others nominated for Women's Choice Awards Africa

The Women’s Choice Award allows women to choose with confidence, knowing that other women and Men across Africa would highly recommend it to their family and friends.
With the women of Africa at heart and Africa’s Future in mind, Global Ovations Limited (Organisers of the women Choice Awards) has decided upon us to come up with this award in a special collaboration with The Oprah Winfrey Network to honour women and men who passionately advocate for the empowerment of girls and women and others who get inspired from the works and services provided to empower women in their decision making to be a catalyst for creative solutions that fosters ongoing success in life, career and in business.
An important opportunity to honour men and women whose voices influences a woman’s choice. As a result, The WCAA board vetted the numerous applications that came from the public.
The WCAA board has carefully selected outstanding men and women in the following categories below.
A Global Ovations,
Gideon Raji
Exec.Prod.
WCCA FINAL NOMINEES LIST
HALL OF FAME
(HONOREE)
1. JOHN JERRY RAWLINGS
2. KOFI ANNAN
3. NANA KONADU AGYEMANG RAWLINGS
4. DR. JOYCE ARYEE
HEAD OF STATE PERSONALITY OF THE YEAR
(HONOREE)
1. H.E NANA AKUFFO ADDO
2. H.E PAUL KAGAME
3. H.E SEN. DR. IFEANYI ARTHUR
THE WOMAN OF THE YEAR
(HONOREE)
1. H.E , REBECCA AKUFFO ADDO
2. OPRAH WINFREY
3. H.E , LOUISE MUSHIKIWABO
THE ULTIMATE MAN OF THE YEAR
1. DR. KWAME DESPITE
2. DR MANFRED TAKYI
3. CHARLES LARBI-ODAM
4. DR. KWEKU OTENG
5. DR. JOSEPH SIAW AGYAPONG
6. MR. SAMUEL AMO TOBBIN
7. AMB. KARO EKEWENU
8. REV.THEODORE ASARE
THE SUPER WOMAN OF THE YEAR
1. ANITA ERSKINE
2. DR. JUSTINA BAIDOO
3. OHENEYERE GIFTY ANTI
4. CINDY TAWIAH
5. CHARLOTTE OSEI
6. LOUISE MUSHIKIWABO
THE BOSS LADY OF THE YEAR
1. FOLORUNSHO ALAKIJA
2. UDO MARYANNE OKONJO
3. CHIMAMANDA NGOZI ADICHIE
4. CLARE AKAMANZI
5. THERESA AYOADE
6. MO ABUDU
7. PATRICIA OBO-NAI
8. DZIGBORDI K. DOSOO
GOVERNMENT OFFICIAL OF THE YEAR (GHANA)
1. HON. CATHERINE AFEKU
2. HON. SHIRLEY AYOKOR BOTCHWEY
3. HON. MATTHEW OPOKU PREMPEH
4. HON. AKOSUA FREMA OSEI
MOST PROMISING WOMAN OF THE YEAR
1. BELINDA SEFAKOR DZATTAH
2. REBECCA EBONG NDUESE
3. DIANE KARUSISI
4. CAROLINE ESINAM ADZOGBLE
5. BERYL AGYEKUM AYAABA
6. OLAMIDE OREKUNRIN
ENTREPRENEUR OF THE YEAR
1. MAIDIE ARKUTU
2. NANA KWAME BEDIAKO
3. SARA ROPSHIK
4. DENTAA AMOATENG
5. ROBERTA ANNAN
6. MIKE ADENUGA
7. DR. KWABENA ADJEI
8. ALBERT OSEI
HUMANITARIAN OF THE YEAR
1. DR. KWAME DESPITE
2. VICTORIA MICHAELS
3. CHIEF CYRIL OKAFOR
4. OBY OLEBARA UZUOKWU
5. DR .KWAME KYEI
6. JOSYLN DUMAS
SCIENCE AND TECHNOLOGY PROFESSIONAL OF THE YEAR
1. AUDREY ESSI
2. PATRICIA MAWULI NYEKODZI
3. AKUA ABOABEA- BAFFOE
4. PORTIA ODURO
5. CALIEN CHEDID
6. RACHEL BIANCHI QUARSHIE
ACTOR OF THE YEAR
2. LUPITA NYONGO
3. SELLO MAAKE KA-NCUBE
4. FUNKE AKINDELE
5. YVONNE NELSON
6. ADJETEY ANNAN
7. RICHARD MOFE -DAMJIO
8. OMOTOLA JALADE
MUSICIAN OF THE YEAR
1. DAVIDO
2. WIZKID
3. CASSPER NYOVEST
4. SARKODIE
5. OLAMIDE
6. STONEBWOY
7. SHATTA WALE
8. MR EAZI
9. NASTY C
10. DIAMOND PLATINUMZ
11. TIWA SAVAGE
12. NOELA WIYALA
JOURNALIST OF THE YEAR
1. PEACE HYDE
2. REBECCA AWAUH
3. BENARD AVLE
4. TRISHA PILLAY
5. AFIA POKUAA TAMAKLOE
6. NANA ABA ANAMOAH
7. ISHA SESAY
8. PAUL ADOM OTCHERE
RADIO AND TELEVISION PERSONALITY OF THE YEAR
1. DELORIS FRIMPONG MANSO
2. ABEIKU SANTANA
3. JESSICA OPARE SAFORO
4. BERLA MUNDI
5. BONANG MATHEBA
6. NANA YAW SAFO
7. JACKIE LUMBASI
8. YVONNE OKORO
9. AMINA ABDI RABAR
10. JEREMIE GERSHON
RADIO AND TELEVISON STATION OF THE YEAR
1. 4SYTE TV
2. LIVE FM
3. JOY PRIME TV
4. CITI FM
5. GH ONE TV
6. JOY FM
7. TV3
8. U TV
9. ADOM TV
10. ANGEL TV
SPORTS PERSONALITY OF THE YEAR
1. THOMAS PARTEY
2. JOHN MIKEL OBI
3. ELIZABETH ADDO
4. CATHERINE NDEREBA
ENTERTAINMENT ACT OF THE YEAR
1. KWESI ARTHUR
2. MEDIKAL
3. KING PROMISE
4. LA MEME GANG
5. ADINA
6. TENI
7. KUAMI EUGENE
8. JESSICA WILLIAMS
9. JEFFERY NORTEY
10. VICTOR AD
11. WENDY SHAY
12. MOESHA BODUNG
FASHION BRAND OF THE YEAR
1. NADREY LAURENT
2. CLAVON LEONARD
3. TANGA DESIGNS
4. MARY MARTIN
5. ADJOA YEBOAH CLOTHING
6. QOUPHI AKOTUA
7. BUSHAI WEAVE
8. MACVELIE FASHION
9. KWAKU K
10. RYSEN CLOTHING
MODEL AND BRAND AMBASSADOR OF THE YEAR
1. JADE VOGES
2. VICTORIA MICHAELS
3. HAMAMAT
4. STEPHANIE OKREKE LINUS
5. PRINCESS KELECHI OGHENE
6. NANA AMA MCBROWN
7. CHANTEL DAPAAH
8. DJOULDE BOCOUM
9. REGINA VAN-HELVET
10. TONI GEORGETTE
SOCIAL MEDIA INFLUENCER OF THE YEAR
1. AMEYAW DEBRAH
2. GH KWAKU
3. SWAG OF AFRICA
4. MONTE OZ
5. DEBONAIR AFRIK
6. ZION FELIX
7. RONNIE IS EVERYWHERE
8. GH REPORTER
9. EVENT LAB
AUTOMOBILE COMPANY OF THE YEAR
1. SILVER STAR AUTO
2. KANTANKA MOTORS
3. RANA MOTORS
4. MVF MOTORS
5. AKAGERA MOTORS
6. ALLIANCE MOTORS GHANA
OIL AND GAS BRAND OF THE YEAR
1. PUMA
2. FRIMPS OIL
3. SHELL
4. TOTAL
5. ALLIED OIL
6. GOIL
HOSPITALITY BRAND OF THE YEAR
1. KEMPINSKI GOLD COAST HOTEL
2. MOVENPICK AMBASSADOR HOTEL
3. SMILES INCEPTIONS
4. JANDEL EVENTS
5. UNIQUE FLORAL
6. PRIME SHADES
7. MARRIOT HOTEL
8. SWISS SPIRIT HOTEL
BANK OF THE YEAR
1. STANBIC BANK
2. ACCESS BANK
3. UBA
4. ECOBANK
5. SOCIETE GENERALE
6. WOMEN WORLD BANK GHANA
TELECOMMUNICATION BRAND OF THE YEAR
1. MTN GHANA
2. VODAFONE GHANA
3. AIRTELTIGO GHANA
4. GLO GHANA
BEVERAGE BRAND OF THE YEAR
NON ALCHOLIC
1. MALTA GUINESS
2. BETA MALT
3. VITA MILK
4. SPECIAL DRINKS
5. BAILEYS
6. BLUE SKIES
FOOD BRAND
1. COWBELL COFEE
2. IDEAL MILK
3. FRYTOL
4. ONGA
COSMETIC BRAND OF THE YEAR
NIVEA
VASELINE
REXONA
DARK AND LOVELY