Oprah Winfrey, Wiyaala, Sarkodie, Yvonne Nelson, others nominated for Women's Choice Awards Africa

The Women’s Choice Award allows women to choose with confidence, knowing that other women and Men across Africa would highly recommend it to their family and friends.

With the women of Africa at heart and Africa’s Future in mind, Global Ovations Limited (Organisers of the women Choice Awards) has decided upon us to come up with this award in a special collaboration with The Oprah Winfrey Network to honour women and men who passionately advocate for the empowerment of girls and women and others who get inspired from the works and services provided to empower women in their decision making to be a catalyst for creative solutions that fosters ongoing success in life, career and in business.

An important opportunity to honour men and women whose voices influences a woman’s choice. As a result, The WCAA board vetted the numerous applications that came from the public.

The WCAA board has carefully selected outstanding men and women in the following categories below.

A Global Ovations,

Gideon Raji

Exec.Prod.

WCCA FINAL NOMINEES LIST

HALL OF FAME

(HONOREE)

1. JOHN JERRY RAWLINGS

2. KOFI ANNAN

3. NANA KONADU AGYEMANG RAWLINGS

4. DR. JOYCE ARYEE

HEAD OF STATE PERSONALITY OF THE YEAR

(HONOREE)

1. H.E NANA AKUFFO ADDO

2. H.E PAUL KAGAME

3. H.E SEN. DR. IFEANYI ARTHUR

THE WOMAN OF THE YEAR

(HONOREE)

1. H.E , REBECCA AKUFFO ADDO

2. OPRAH WINFREY

3. H.E , LOUISE MUSHIKIWABO

THE ULTIMATE MAN OF THE YEAR

1. DR. KWAME DESPITE

2. DR MANFRED TAKYI

3. CHARLES LARBI-ODAM

4. DR. KWEKU OTENG

5. DR. JOSEPH SIAW AGYAPONG

6. MR. SAMUEL AMO TOBBIN

7. AMB. KARO EKEWENU

8. REV.THEODORE ASARE

THE SUPER WOMAN OF THE YEAR

1. ANITA ERSKINE

2. DR. JUSTINA BAIDOO

3. OHENEYERE GIFTY ANTI

4. CINDY TAWIAH

5. CHARLOTTE OSEI

6. LOUISE MUSHIKIWABO

THE BOSS LADY OF THE YEAR

1. FOLORUNSHO ALAKIJA

2. UDO MARYANNE OKONJO

3. CHIMAMANDA NGOZI ADICHIE

4. CLARE AKAMANZI

5. THERESA AYOADE

6. MO ABUDU

7. PATRICIA OBO-NAI

8. DZIGBORDI K. DOSOO

GOVERNMENT OFFICIAL OF THE YEAR (GHANA)

1. HON. CATHERINE AFEKU

2. HON. SHIRLEY AYOKOR BOTCHWEY

3. HON. MATTHEW OPOKU PREMPEH

4. HON. AKOSUA FREMA OSEI

MOST PROMISING WOMAN OF THE YEAR

1. BELINDA SEFAKOR DZATTAH

2. REBECCA EBONG NDUESE

3. DIANE KARUSISI

4. CAROLINE ESINAM ADZOGBLE

5. BERYL AGYEKUM AYAABA

6. OLAMIDE OREKUNRIN

ENTREPRENEUR OF THE YEAR

1. MAIDIE ARKUTU

2. NANA KWAME BEDIAKO

3. SARA ROPSHIK

4. DENTAA AMOATENG

5. ROBERTA ANNAN

6. MIKE ADENUGA

7. DR. KWABENA ADJEI

8. ALBERT OSEI

HUMANITARIAN OF THE YEAR

1. DR. KWAME DESPITE

2. VICTORIA MICHAELS

3. CHIEF CYRIL OKAFOR

4. OBY OLEBARA UZUOKWU

5. DR .KWAME KYEI

6. JOSYLN DUMAS

SCIENCE AND TECHNOLOGY PROFESSIONAL OF THE YEAR

1. AUDREY ESSI

2. PATRICIA MAWULI NYEKODZI

3. AKUA ABOABEA- BAFFOE

4. PORTIA ODURO

5. CALIEN CHEDID

6. RACHEL BIANCHI QUARSHIE

ACTOR OF THE YEAR

1. GENVIEVE NNAJI

2. LUPITA NYONGO

3. SELLO MAAKE KA-NCUBE

4. FUNKE AKINDELE

5. YVONNE NELSON

6. ADJETEY ANNAN

7. RICHARD MOFE -DAMJIO

8. OMOTOLA JALADE

MUSICIAN OF THE YEAR

1. DAVIDO

2. WIZKID

3. CASSPER NYOVEST

4. SARKODIE

5. OLAMIDE

6. STONEBWOY

7. SHATTA WALE

8. MR EAZI

9. NASTY C

10. DIAMOND PLATINUMZ

11. TIWA SAVAGE

12. NOELA WIYALA

JOURNALIST OF THE YEAR

1. PEACE HYDE

2. REBECCA AWAUH

3. BENARD AVLE

4. TRISHA PILLAY

5. AFIA POKUAA TAMAKLOE

6. NANA ABA ANAMOAH

7. ISHA SESAY

8. PAUL ADOM OTCHERE

RADIO AND TELEVISION PERSONALITY OF THE YEAR

1. DELORIS FRIMPONG MANSO

2. ABEIKU SANTANA

3. JESSICA OPARE SAFORO

4. BERLA MUNDI

5. BONANG MATHEBA

6. NANA YAW SAFO

7. JACKIE LUMBASI

8. YVONNE OKORO

9. AMINA ABDI RABAR

10. JEREMIE GERSHON

RADIO AND TELEVISON STATION OF THE YEAR

1. 4SYTE TV

2. LIVE FM

3. JOY PRIME TV

4. CITI FM

5. GH ONE TV

6. JOY FM

7. TV3

8. U TV

9. ADOM TV

10. ANGEL TV

SPORTS PERSONALITY OF THE YEAR

1. THOMAS PARTEY

2. JOHN MIKEL OBI

3. ELIZABETH ADDO

4. CATHERINE NDEREBA

ENTERTAINMENT ACT OF THE YEAR

1. KWESI ARTHUR

2. MEDIKAL

3. KING PROMISE

4. LA MEME GANG

5. ADINA

6. TENI

7. KUAMI EUGENE

8. JESSICA WILLIAMS

9. JEFFERY NORTEY

10. VICTOR AD

11. WENDY SHAY

12. MOESHA BODUNG

FASHION BRAND OF THE YEAR

1. NADREY LAURENT

2. CLAVON LEONARD

3. TANGA DESIGNS

4. MARY MARTIN

5. ADJOA YEBOAH CLOTHING

6. QOUPHI AKOTUA

7. BUSHAI WEAVE

8. MACVELIE FASHION

9. KWAKU K

10. RYSEN CLOTHING

MODEL AND BRAND AMBASSADOR OF THE YEAR

1. JADE VOGES

2. VICTORIA MICHAELS

3. HAMAMAT

4. STEPHANIE OKREKE LINUS

5. PRINCESS KELECHI OGHENE

6. NANA AMA MCBROWN

7. CHANTEL DAPAAH

8. DJOULDE BOCOUM

9. REGINA VAN-HELVET

10. TONI GEORGETTE

SOCIAL MEDIA INFLUENCER OF THE YEAR

1. AMEYAW DEBRAH

2. GH KWAKU

3. SWAG OF AFRICA

4. MONTE OZ

5. DEBONAIR AFRIK

6. ZION FELIX

7. RONNIE IS EVERYWHERE

8. GH REPORTER

9. EVENT LAB

AUTOMOBILE COMPANY OF THE YEAR

1. SILVER STAR AUTO

2. KANTANKA MOTORS

3. RANA MOTORS

4. MVF MOTORS

5. AKAGERA MOTORS

6. ALLIANCE MOTORS GHANA

OIL AND GAS BRAND OF THE YEAR

1. PUMA

2. FRIMPS OIL

3. SHELL

4. TOTAL

5. ALLIED OIL

6. GOIL

HOSPITALITY BRAND OF THE YEAR

1. KEMPINSKI GOLD COAST HOTEL

2. MOVENPICK AMBASSADOR HOTEL

3. SMILES INCEPTIONS

4. JANDEL EVENTS

5. UNIQUE FLORAL

6. PRIME SHADES

7. MARRIOT HOTEL

8. SWISS SPIRIT HOTEL

BANK OF THE YEAR

1. STANBIC BANK

2. ACCESS BANK

3. UBA

4. ECOBANK

5. SOCIETE GENERALE

6. WOMEN WORLD BANK GHANA

TELECOMMUNICATION BRAND OF THE YEAR

1. MTN GHANA

2. VODAFONE GHANA

3. AIRTELTIGO GHANA

4. GLO GHANA

BEVERAGE BRAND OF THE YEAR

NON ALCHOLIC

1. MALTA GUINESS

2. BETA MALT

3. VITA MILK

4. SPECIAL DRINKS

5. BAILEYS

6. BLUE SKIES

FOOD BRAND

1. COWBELL COFEE

2. IDEAL MILK

3. FRYTOL

4. ONGA

COSMETIC BRAND OF THE YEAR

NIVEA

VASELINE

REXONA

DARK AND LOVELY