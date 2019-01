There is no Ghanaian club in the top 10 richest African clubs ranking list.

According to their market value, the following are the top 10 Richest African Football Clubs.

10. T.P MAZEMBE (DRC) – Market Value: € 7.70 m

9. Raja Casablanca (Morocco) – Market Value : € 8.13 m

8. E.S Setif (Algeria) – Market Value : € 8.6 m

7. USM Alger (Algeria) – Market Value : € 9.65 m

6. Zamalek SC (Egypt) – Market Value : € 10,30 m

5. Mamelodi Sundowns (South Africa) – Market Value : € 10.35 m

4. Kaizer Chiefs (South Africa) – Market Value : € 10,48 m

3. Club Africain (Tunisia) – Market Value : € 11,80 m

2. Esperance Sportive de Tunis (Tunisia) – Market Value : € 12,75 m

1. Al Ahly (Egypt) – Market Value : € 19,25 m