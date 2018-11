NDC Congress: Full list of winners and losers with voting numbers from EC

news

On Saturday (November 17, 2018), the National Democratic Congress (NDC) held its national executive election at the Trade Fair Centre, La, in the Greater Accra Region.

The over 9000 delegates elected new national executives to lead the party for the next 4 years.

Sixty-five contestants contested in the just ended national executive elections of the NDC.

READ ALSO: No Voltarian was elected; NDC must be worried – Anita De-Soso warns

Find below the aspirants and how many votes they polled.

National Chairman

Danny Annang - 301

Samuel Ofosu-Ampofo - 3656

Alhaji Huudu Yahaya - 1827

Dan Abodakpi - 2199

Betty Mould Iddrisu - 363

National Vice Chairman

Lawyer Adu- Yeboah - 782

Said Sinare - 1201

Alhaji Amadu Bukari Sorogho - 605

Seth Ofosu-Ohene - 439

Yaw Owusu Obimpeh -841

Sherry Ayittey - 1285

Alhaji Sumaila Mahama - 168

Awudu S. Asorka - 2664

Dr Kwame Ampofo - 279

General Secretary

Samuel Koku Sitsofo Anyidoho - 1655

Johnson Asiedu Nketiah – 6644

Deputy General Secretary

Ephram Nii Tan Sackey - 349

Kale Cezar - 867

George Lawson - 547

Alhaji Nuru Hamidan - 1069

Lawyer Barbara Serwaa Asamoah - 3041

Kojo Adu Asare -288

Evans Amoo - 33

Abdullah Ishaq Farrakhan - 106

Lawyer David Kwaku Worwui-Brown -136

Nii Dodoo Dodoo - 50

Peter Boamah Otukonor -1816

National Organizer

Mahdi Gibrill - 599

Enoch Amoako- Nsiah - 74

Yaw Boateng Gyan -1843

Akamba Joshua Hamidu - 3087

Jemima Anita De- Sosoo -300

Solomon Yaw Nkansah - 306

Baba Jamal Ahmed -2107

National Deputy Organizer

Kobby Barlon - 2621

Gedel Ahmed Mohammed - 330

Mohammed Mamudu - 330

Vivian Abla Kpeglo - 611

Alfred Kojo Triddles - 90

Dr Alhassan Hanifa - 1337

Chief Biney - 2402

Agbesi Nutsu - 331

Ebenezer Asare Sackitey -

National Communications Officer

Sammy Gyamfi - 6215

Fred Agbenyo - 2069

Deputy Communications Officer

Muhammed Nurullah Iddrisu - 483

Kwaku Boahen -2851

Mahama Seidu Samuel -574

Adongo Atule Jacob -927

Godwin Ako Gunn -1818

Alhaj Mohammed Nasiru Seidu -1637

NEC

Alhaji Sheriff Abudul Nasiru -1446

Alhaji Habibu Adramani - 1598

Evelyn Enyonam Mensah -2468

Alhaji Mohammed Mashood -395

William Wilson Agbleke - 612

Eliyasu Amadu -276

Hon. Alhaji Babanlamie Abu Sadat -731

Ebenezer Effah Hackman - 401

Ransford Chatman Vanni-Amoah - 360

National Zongo Caucus Coordinator

Abdul-Aziz Mohammmed - 1502

Sadiku Sulley - 785

Abass Fuseini Sbaabe -1012

Hon. Ismaila Bawa - 1132

Alhaji Mamah Mohammed Cole Younger – 3840

NB: The bold names are the winners for their various officers