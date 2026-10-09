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Bet of the Day: Best Football Betting Tips and Expert Predictions

Christopher Sededzi Kwame
Christopher Sededzi Kwame 13:06 - 09 October 2026
Lamine Yamal
Get the best football betting tips and expert predictions for the weekend as club football returns after the international break, with top matches across Europe.
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Club football is back after a lengthy international break, with your favourite teams preparing for their first tests since welcoming players back from national team duty.

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The action resumes across Europe, with several mouth-watering fixtures on the schedule as clubs look to build momentum and secure crucial points.

Here are Pulse Ghana’s top games to watch this weekend, alongside our expert predictions for each match.

Betting tips for Tomorrow
TIMELEAGUEFIXTURESTIPSBET
14:00 NOR Bodo/ Glimt v Kristiansund Home Over 1.5 BET NOW
15:15 FRA Lille v Le Havre Over 1.5 BET NOW
14:00 EPL Chelsea v Bournemouth Over 1.5 BET NOW
14:00 EPL Sunderland v Brighton Over 1.5 BET NOW
13:00 GER Hoffenheim v Hamburg Over 1.5 BET NOW
14:00 ITA Inter v Parma Home Over 1.5 BET NOW
16:30 ESP Barcelona v Getafe Home Over 2.5 BET NOW
19:00 ESP Real Madrid v Villareal Home 1-3 Goals BET NOW
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