Bet of the Day: Best Football Betting Tips and Expert Predictions
Get the best football betting tips and expert predictions for the weekend as club football returns after the international break, with top matches across Europe.
Betting tips for Today
|TIME
|LEAGUE
|FIXTURES
|TIPS
|BET
|16:00 CHE
|CHE
|FC Zlin vs Slavia Prague
|Away 1 UP
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|17:00
|TUR
|Galatasaray v Kamsimpasa
|Home Over 1.5
|BET NOW
|18:00
|ERU
|PSV v Heerenveen
|Home Over 1.5
|BET NOW
|18:00
|SPL
|Al Nassr v Diriyah
|Home Over 1.5
|BET NOW
|18:30
|GER
|Dortmund v Werder Bremen
|Home Win or Home Over 1.5
|BET NOW
|18:45
|FRA
|Lens v Lyon
|Over 1.5
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Betting tips for Tomorrow
|TIME
|LEAGUE
|FIXTURES
|TIPS
|BET
|14:00
|NOR
|Bodo/ Glimt v Kristiansund
|Home Over 1.5
|BET NOW
|15:15
|FRA
|Lille v Le Havre
|Over 1.5
|BET NOW
|14:00
|EPL
|Chelsea v Bournemouth
|Over 1.5
|BET NOW
|14:00
|EPL
|Sunderland v Brighton
|Over 1.5
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|13:00
|GER
|Hoffenheim v Hamburg
|Over 1.5
|BET NOW
|14:00
|ITA
|Inter v Parma
|Home Over 1.5
|BET NOW
|16:30
|ESP
|Barcelona v Getafe
|Home Over 2.5
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|19:00
|ESP
|Real Madrid v Villareal
|Home 1-3 Goals
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