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Full list of Onze d’Or winners from 1976 to 2026

Christopher Sededzi Kwame
Christopher Sededzi Kwame 12:05 - 19 October 2026
Onze d’Or
Onze d’Or
The complete list of Onze d’Or winners from 1976 to 2026, featuring football legends Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Zinedine Zidane and the latest confirmed winner, Kylian Mbappe.
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The Onze d’Or is a football award presented by readers of French magazine Onze Mondial to recognise outstanding players in European football.

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The award also features the Onze d’Argent and Onze de Bronze, awarded to the second- and third-placed players.

The list below covers the winners and runners-up from 1976 onwards, based on the records you provided. Years without an award are marked accordingly.

Year

Onze d’Or

Onze d’Argent

Onze de Bronze

1976

Robert Rensenbrink

Kevin Keegan

Dominique Rocheteau

1977

Kevin Keegan

Michel Platini

Allan Simonsen

1978

Mario Kempes

Johann Krankl

Robert Rensenbrink

1979

Kevin Keegan

Trevor Francis

Robert Rensenbrink

1980

Karl-Heinz Rummenigge

Kevin Keegan

Horst Hrubesch

1981

Karl-Heinz Rummenigge

Paul Breitner

Jan Ceulemans

1982

Paolo Rossi

Alain Giresse

Paulo Roberto Falcão

1983

Michel Platini

Paulo Roberto Falcão

Karl-Heinz Rummenigge

1984

Michel Platini

Jean Tigana

Preben Elkjær

1985

Michel Platini

Preben Elkjær

Diego Maradona

1986

Diego Maradona

Manuel Amoros

Gary Lineker

1987

Diego Maradona

Marco van Basten

Jean Tigana

1988

Marco van Basten

Ruud Gullit

Diego Maradona

1989

Marco van Basten

Ruud Gullit

Jean-Pierre Papin

1990

Lothar Matthäus

Salvatore Schillaci

Jean-Pierre Papin

1991

Jean-Pierre Papin

Chris Waddle

Lothar Matthäus

1992

Hristo Stoichkov

Marco van Basten

Jean-Pierre Papin

1993

Roberto Baggio

Alen Bokšić

Romário

1994

Romário

Hristo Stoichkov

Roberto Baggio

1995

George Weah

Roberto Baggio

Paolo Maldini

1996

Eric Cantona

George Weah

Matthias Sammer

1997

Ronaldo Nazário

Zinedine Zidane

Marco Simone

1998

Zinedine Zidane

Fabien Barthez

Emmanuel Petit

1999

Rivaldo

David Beckham

Zinedine Zidane

2000

Zinedine Zidane

Luís Figo

Thierry Henry

2001

Zinedine Zidane

Michael Owen

Robert Pirès

2002

Ronaldo Nazário

Zinedine Zidane

Ronaldinho

2003

Thierry Henry

Zinedine Zidane

David Beckham

2004

Didier Drogba

Thierry Henry

Ronaldinho

2005

Ronaldinho

Steven Gerrard

Thierry Henry

2006

Thierry Henry

Ronaldinho

Franck Ribéry

2007

Kaká

Cristiano Ronaldo

Didier Drogba

2008

Cristiano Ronaldo

Lionel Messi

Franck Ribéry

2009

Lionel Messi

Cristiano Ronaldo

Andrés Iniesta

2010–11

Lionel Messi

Andrés Iniesta

Cristiano Ronaldo

2011–12

Lionel Messi

Cristiano Ronaldo

Radamel Falcao

2012–14

Not awarded

2014–15

Antoine Griezmann

Paul Pogba

Alexandre Lacazette

2015–16

Not awarded

2016–17

Cristiano Ronaldo

Lionel Messi

Antoine Griezmann

2017–18

Lionel Messi

Mohamed Salah

Cristiano Ronaldo

2018–19

Sadio Mané

Lionel Messi

Kylian Mbappé

2019–20

Not awarded

2020–21

Karim Benzema

Lionel Messi

Robert Lewandowski

2021–22

Karim Benzema

Sadio Mané

Robert Lewandowski

2022–23

Erling Haaland

Karim Benzema

Kylian Mbappé

2023–24

Not awarded

2024–25

Ousmane Dembélé

Lamine Yamal

Kylian Mbappé

2025–26

Kylian Mbappe

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