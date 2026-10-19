Full list of Onze d’Or winners from 1976 to 2026
The Onze d’Or is a football award presented by readers of French magazine Onze Mondial to recognise outstanding players in European football.
The award also features the Onze d’Argent and Onze de Bronze, awarded to the second- and third-placed players.
The list below covers the winners and runners-up from 1976 onwards, based on the records you provided. Years without an award are marked accordingly.
Year
Onze d’Or
Onze d’Argent
Onze de Bronze
1976
Robert Rensenbrink
Kevin Keegan
Dominique Rocheteau
1977
Kevin Keegan
Michel Platini
Allan Simonsen
1978
Mario Kempes
Johann Krankl
Robert Rensenbrink
1979
Kevin Keegan
Trevor Francis
Robert Rensenbrink
1980
Karl-Heinz Rummenigge
Kevin Keegan
Horst Hrubesch
1981
Karl-Heinz Rummenigge
Paul Breitner
Jan Ceulemans
1982
Paolo Rossi
Alain Giresse
Paulo Roberto Falcão
1983
Michel Platini
Paulo Roberto Falcão
Karl-Heinz Rummenigge
1984
Michel Platini
Jean Tigana
Preben Elkjær
1985
Michel Platini
Preben Elkjær
Diego Maradona
1986
Diego Maradona
Manuel Amoros
Gary Lineker
1987
Diego Maradona
Marco van Basten
Jean Tigana
1988
Marco van Basten
Ruud Gullit
Diego Maradona
1989
Marco van Basten
Ruud Gullit
Jean-Pierre Papin
1990
Lothar Matthäus
Salvatore Schillaci
Jean-Pierre Papin
1991
Jean-Pierre Papin
Chris Waddle
Lothar Matthäus
1992
Hristo Stoichkov
Marco van Basten
Jean-Pierre Papin
1993
Roberto Baggio
Alen Bokšić
Romário
1994
Romário
Hristo Stoichkov
Roberto Baggio
1995
George Weah
Roberto Baggio
Paolo Maldini
1996
Eric Cantona
George Weah
Matthias Sammer
1997
Ronaldo Nazário
Zinedine Zidane
Marco Simone
1998
Zinedine Zidane
Fabien Barthez
Emmanuel Petit
1999
Rivaldo
David Beckham
Zinedine Zidane
2000
Zinedine Zidane
Luís Figo
Thierry Henry
2001
Zinedine Zidane
Michael Owen
Robert Pirès
2002
Ronaldo Nazário
Zinedine Zidane
Ronaldinho
2003
Thierry Henry
Zinedine Zidane
David Beckham
2004
Didier Drogba
Thierry Henry
Ronaldinho
2005
Ronaldinho
Steven Gerrard
Thierry Henry
2006
Thierry Henry
Ronaldinho
Franck Ribéry
2007
Kaká
Cristiano Ronaldo
Didier Drogba
2008
Cristiano Ronaldo
Lionel Messi
Franck Ribéry
2009
Lionel Messi
Cristiano Ronaldo
Andrés Iniesta
2010–11
Lionel Messi
Andrés Iniesta
Cristiano Ronaldo
2011–12
Lionel Messi
Cristiano Ronaldo
Radamel Falcao
2012–14
Not awarded
—
—
2014–15
Antoine Griezmann
Paul Pogba
Alexandre Lacazette
2015–16
Not awarded
—
—
2016–17
Cristiano Ronaldo
Lionel Messi
Antoine Griezmann
2017–18
Lionel Messi
Mohamed Salah
Cristiano Ronaldo
2018–19
Sadio Mané
Lionel Messi
Kylian Mbappé
2019–20
Not awarded
—
—
2020–21
Karim Benzema
Lionel Messi
Robert Lewandowski
2021–22
Karim Benzema
Sadio Mané
Robert Lewandowski
2022–23
Erling Haaland
Karim Benzema
Kylian Mbappé
2023–24
Not awarded
—
—
2024–25
Ousmane Dembélé
Lamine Yamal
Kylian Mbappé
2025–26
Kylian Mbappe
—
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