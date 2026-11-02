Grands rendez-vous internationaux à suivre au Sénégal

Les grands rendez-vous du football international à suivre prochainement au Sénégal

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Le calendrier international des prochains mois réserve plusieurs étapes importantes aux supporters sénégalais. Entre les éliminatoires continentales, un Mondial de jeunes et une phase finale de CAN inédite, les occasions de vibrer ne manqueront pas. La CAF a déjà fixé les grandes dates de la CAN PAMOJA 2027 , première édition organisée par trois pays.

Gardez ce calendrier sous la main pour suivre chaque étape jusqu'à l'été 2027.

Novembre, une période doublement chargée

La mi-novembre réunira les deux sélections les plus suivies du pays, sur deux continents différents. Les adeptes de paris sportifs en ligne au Sénégal auront un programme dense, des éliminatoires de la CAN au Mondial U17. Les Lions disputeront d'abord leurs troisième et quatrième journées face au Soudan. Quelques jours plus tard, les Lionceaux entrent en lice au Qatar, où la compétition démarre le 19 novembre.

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Cette fusion démontre l'engagement sénégalais envers le football à tous les niveaux. Les équipes A et U17 partagent par hasard le même objectif, qui est d'obtenir une reconnaissance internationale. Pour le public, il présente l'occasion d'apprécier l'effectif actuel et le remplacement futur. Les deux équipes devront faire face aux attentes du public suscitées par les récents succès.

Mars 2027, le verdict des éliminatoires

Les cinquième et sixième journées du groupe J se disputent du 22 au 30 mars 2027. Avant ces matchs décisifs, certains supporters consultent aussi le site Senegal Melbet pour garder un œil sur la marque. Au programme figurent une revanche contre le Mozambique, actuel leader de la poule, puis la réception des Éthiopiens. Le nom des deux qualifiés tombera à l'issue de cette fenêtre décisive du printemps.

Il existe des nuances concernant les groupes comprenant un pays hôte. Le Kenya, l’Ouganda et la Tanzanie sont automatiquement qualifiés, ce qui modifie la règle dans leurs groupes respectifs. Dans le cas du Sénégal, la règle reste inchangée, à savoir terminer parmi les deux premiers. Dans les autres groupes également, les deux premiers se qualifient directement.

Juin-juillet 2027, la CAN en Afrique de l'Est

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Une édition historique

Pour la première fois, trois pays se sont alliés pour organiser l’événement. La compétition laissera une trace de cinquante et un ans sans visite dans cette partie du continent.

Des matchs répartis dans dix villes

Il y aura des matchs à Nairobi (Kenya), Kakamega et Eldoret. En Tanzanie, des matchs auront lieu à Dar es Salaam, Dodoma, Arusha et Zanzibar. L’Ouganda accueillera des matchs à Kampala, Lira et Hoima. La répartition géographique des villes pose un défi pour les supporters et les équipes. Le thème de ce tournoi - PAMOJA - qui signifie « ensemble » en swahili, capture à juste titre l’esprit de la compétition coorganisée.

Le calendrier jusqu'à l'été 2027

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Ceci est un aperçu de quelques dates clés pour des matches internationaux impliquant le football sénégalais ou africain au cours des prochains mois. Les dates exactes des matches seront connues ultérieurement. Il est déjà possible de déterminer les périodes qui seront particulièrement chargées.

Période Événement Enjeu pour le Sénégal 11-17 novembre 2026 Éliminatoires CAN 2027, journées 3 et 4 Deux matches contre le Soudan 19 novembre - 13 décembre 2026 Coupe du monde U17 au Qatar Croatie, Cuba et Tadjikistan au premier tour 27 novembre 2026 - 24 janvier 2027 Phases de groupes des coupes africaines des clubs Parcours des clubs du continent 22-30 mars 2027 Éliminatoires CAN 2027, journées 5 et 6 Mozambique puis Éthiopie 19 juin - 17 juillet 2027 Phase finale de la CAN PAMOJA 2027 Objectif qualification puis titre

Ce programme montre que la saison internationale aura peu de véritable répit. Chaque phase prépare la suivante, des Young Lions aux Lions. Il y aura une action continue, et les supporters pourront suivre le football sénégalais presque sans interruption jusqu’à l’été.

Pendant l’hiver, tandis que les clubs africains participent à leurs compétitions qui incluent souvent des phases de groupes, les autres clubs africains prennent généralement part aux ligues nationales ou à diverses coupes nationales.

Des mois intenses pour les supporters

En plus des résultats, ces rencontres structurent la vie des supporteurs pendant plusieurs mois. Pour les supporteurs sénégalais, les matchs à domicile de l’équipe nationale les réuniront autour des Lions. La Coupe du Monde U17, disputée au Qatar, sera principalement suivie à la télévision et sur mobile. La CAN 2027 est susceptible d’attirer une partie de la diaspora africaine en Afrique de l’Est. Chaque match sera prolongé sur les réseaux sociaux du début jusqu’à la fin et les réactions des supporters.

Une année de football à vivre intensément

Entre novembre 2026 et juillet 2027, de nombreux grands événements internationaux de football offriront aux supporteurs sénégalais l’occasion de vivre de grands moments.

L’objectif principal des Lions du Sénégal sera de se qualifier pour la CAN PAMOJA, tandis que les Youth Lions chercheront à donner le meilleur d’eux-mêmes au Qatar. Les compétitions internationales de football figurent déjà sur la liste officielle du bookmaker Melbet pour la période. Notez ces dates pour vivre pleinement chaque événement et rapprocher les Lions du Sénégal de l’Afrique de l’Est.

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