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Jeunes talents africains à suivre en compétition

Pulse Mix
Pulse Mix 11:45 - 29 October 2026
Jeunes talents africains à suivre en compétition
Les jeunes talents africains qui pourraient briller lors des prochaines compétitions internationales
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Le football africain n'a jamais compté autant de jeunes joueurs déjà établis au plus haut niveau. Des grands clubs européens aux sélections A, plusieurs talents de moins de 23 ans s'imposent rapidement. Les catégories de jeunes confirment aussi cette vitalité, avec dix pays qualifiés pour le Mondial U17, selon la CAF. Découvrez les jeunes africains à suivre lors des prochaines compétitions internationales.

Une génération déjà installée en Europe

Lamine Camara, 22 ans, est devenu un pilier du milieu de l'AS Monaco et de la sélection sénégalaise. Hors football, certains adultes s'essaient aussi aux jeux Plinko, des jeux de hasard strictement interdits aux mineurs. L'été dernier, Chelsea a tenté de le recruter, sans parvenir à conclure l'opération. Son compatriote Assane Diao, 21 ans, a de son côté signé un doublé en Serie A avec Côme en septembre.

Ces deux joueurs font partie de l'influence croissante des jeunes Africains dans les ligues européennes. Ils possèdent la bonne combinaison de compétence et d’intensité pour prospérer et s’adapter au jeu.

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Les révélations de la rentrée

Ibrahim Mbaye, 18 ans, a rejoint Aston Villa cet été pour environ 55 millions d'euros. Les majeurs qui cherchent comment jouer le jeu Plinko trouvent, eux, les règles dans un guide dédié. Deux fois sacré en C1 avec Paris, il inscrit l'unique but du succès sénégalais à Bahir Dar. Il incarne la nouvelle vague sénégalaise.

D’autres jeunes joueurs ont émergé dans l’équipe nationale. Au Bénin, le ailier de 19 ans Rodolfo Aloko a porté les Léopards avec un doublé contre les Mourabitounes. Au Mali, Ange Martial Tia a marqué lors des deux premiers qualifs. À Munich, le milieu de terrain de 18 ans Bara Sapoko Ndiaye figure sur la liste de Bayer pour les matches européens.

Les U17 africains au Qatar

Dix sélections au rendez-vous

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48 pays participeront à la Coupe du Monde U17 au Qatar. Dix pays d’Afrique participent, dont les champions d’Afrique, le Sénégal. D’autres équipes d’intérêt incluent le Mali et l’Égypte. Ce sera la première fois pour la plupart de ces joueurs en dehors du continent.

Les noms à retenir

Dans l’équipe nationale sénégalaise U17, Ibrahima Dione a marqué l’égalisation dans la finale contre la Tanzanie. Pour le Mali, Touré Abdoulaye a réalisé un doublé contre la Tanzanie en phase de groupes. Comme mentionné, les recruteurs européens sont prêts à identifier et à s'intéresser à ces joueurs. Cela dépendra largement du soutien que ces joueurs recevront de la part de leurs fédérations nationales respectives.

Les autres compétitions de jeunes

Le prochain grand tournoi de jeunes sur le calendrier du football africain se tiendra au Ghana en 2027 lorsqu'il accueillera la compétition africaine des moins de 20 ans. De nombreuses équipes nationales considèrent cette compétition comme la source principale pour leurs équipes nationales. Les qualifications régionales cadets (U16) pour la Coupe d’Afrique des Nations des moins de 17 ans (CAN U17) sont en cours et offrent une excellente occasion de voir émerger les futures stars africaines.

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La confiance des sélectionneurs

Les entraîneurs du continent font confiance aux jeunes joueurs et les résultats sont positifs. L’apparition de Ibrahima Mbaye avec le Sénégal de Patrick Vieira lors d’une fenêtre internationale récente illustre cette tendance. L’entraîneur Gernot Rohr du Nigeria a complété l’intégration des jeunes au Bénin, tandis qu’Anthony Da Silva du Mali a fait entrer Ange Martial Tia de son banc lors d’un récent qualificateur.

Pourquoi l'Afrique produit autant de talents

La mise en place d’académies professionnelles à travers l’Afrique a amélioré la supervision des jeunes joueurs et offre une voie stable et éprouvée. Cela a permis aux clubs européens de regarder vers l’Afrique plus tôt pour dénicher leurs futures stars. La tendance s’avère bénéfique car les différentes équipes nationales de jeunesse d’Afrique ont connu du succès lors des tournois internationaux.

Les jeunes talents en un tableau

Les jeunes talents en un tableau
Les jeunes talents en un tableau

Le tableau suivant nomme quelques jeunes Africains à surveiller lors de la saison 2026-2027. Il s’agit d’un mélange de joueurs déjà établis avec les équipes A et les sélections de jeunes. Les données sont à la date du début de la saison 2026-2027.

Talent

Âge ou catégorie

Club ou compétition

Fait marquant

Ibrahim Mbaye

18 ans

Aston Villa

Buteur pour le Sénégal en Éthiopie

Lamine Camara

22 ans

AS Monaco

Pilier du milieu monégasque

Rodolfo Aloko

19 ans

Charlotte FC

Doublé pour le Bénin

Bara Sapoko Ndiaye

18 ans

Bayern Munich

Inscrit en C1

Abdoulaye Touré

U17

Mondial U17

Doublé contre la Tanzanie

Les parcours listés vont de la MLS à la Bundesliga. Les jeunes Africains n’attendent plus d’être établis au sommet. Chaque saison, de nouveaux joueurs émergent et leurs progrès sont suivis pendant le terme.

Un avenir prometteur pour le continent

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Entre les jeunes joueurs déjà établis en Europe et les U17 attendus au Qatar, le football africain donne l’impression d’être bien pourvu. Mbaye, Camara, Aloko et Tia font partie de la prochaine génération des équipes nationales A. La Coupe du Monde U17 offre la prochaine fenêtre pour découvrir la prochaine génération à partir de fin novembre. Le jeu, quant à lui, reste strictement interdit aux mineurs, quel que soit le pays.

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