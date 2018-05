FA Cup round of 64 results

24/7 Live - Subscribe to the Pulse Newsletter!

Asante Kotoko and Hearts of Oak progressed to the round of 32 as Ebusua Dwarfs and Berekum Chelsea crashed out by lower division sides.

Below are the full results

Mighty Jets 0-1 Tema Youth

Jeffisi United 0-2 Wa All Stars FC

Vision FC 0-1 Liberty Professionals

Dreams FC 4-1 Mepom Vatens FC

Inter Allies 1-0 Immigration FC

Emmanuel FC 0-1 Nania

AshantiGold 1-0 Bechem United

Samartex 0-0 Kerala (Karela win 4-2 on Penalties)

Akatsi All Stars 1-0 Agbozume Weavers

Asante Kotoko 0-0 Storm Academy (Kotoko win 6-5 on penalties)

Bis Paradise 1-1 Nzema Kotoko (Paradies win 5-4 on penalties)

Unistar Academy 2-0 Swanpomaa F C

Oil City 1-2 Medeama SC

Accra Young Wise 0-1 Hearts of Oak

Aduana Stars 1-0 Young Wise Apostles

Eleven Wonders 3-1 Techiman City FC

Likpe Heroes 0-0 WAFA (WAFA win 5-3 on penalties)

New Edubiase 1-0 Thunderbolt FC

Sankara Nationals FC 0-8 Wa Suntaa FC

Bebeto FC 0-0 Hearts of Lions (Bebeto win 4-3 on penalties)

Soccer Intellectuals FC 0-4 Elmina Sharks

Bolga Soccer Masters 3-0 Zuarungu FC

River Plate Athletic Club 0-1 Asokwa Deportivo

Kotoku Royals vs Madina Republicans - Rained off

Ebusua Dwarfs 0-1 Star Madrid FC

Berekum Chelsea 0-1 Berekum Arsenal

Bibiani Gold Stars 5-2 Enchi All Stars

Kintampo Top Talent 4-1 Unity FC

Kenyasi New Dreams vs Bamboi City FC - Rained off

Techiman Eleven Wonders 3-1 Techiman City FC

Winneba United FC 2-0 Venomous Vipers

DC United 0-0 Brong Ahafo United (DC United win 5-4 on penalties)