Full list of Ballon d’Or winners from 1956 to 2026
The 2026 Ballon d’Or ceremony in London saw England skipper Harry Kane reach a career milestone, claiming the men’s top honour after a prolific campaign for Bayern Munich and his country.
His victory makes him the first English player to receive the award since Michael Owen lifted it in 2001.
Held at the London Palladium, the event marked seven decades of the prestigious football award, recognising standout performers from the 2025–26 season.
Spain’s Alexia Putellas was also among the night’s major winners, securing her third Women’s Ballon d’Or after previously claiming the title in 2021 and 2022.
Year
Winner
Country
1956
Stanley Matthews
England
1957
Alfredo Di Stéfano
Spain
1958
Raymond Kopa
France
1959
Alfredo Di Stéfano
Spain
1960
Luis Suárez
Spain
1961
Omar Sívori
Italy
1962
Josef Masopust
Czechoslovakia
1963
Lev Yashin
Soviet Union
1964
Denis Law
Scotland
1965
Eusébio
Portugal
1966
Bobby Charlton
England
1967
Flórián Albert
Hungary
1968
George Best
Northern Ireland
1969
Gianni Rivera
Italy
1970
Gerd Müller
West Germany
1971
Johan Cruyff
Netherlands
1972
Franz Beckenbauer
West Germany
1973
Johan Cruyff
Netherlands
1974
Johan Cruyff
Netherlands
1975
Oleh Blokhin
Soviet Union
1976
Franz Beckenbauer
West Germany
1977
Allan Simonsen
Denmark
1978
Kevin Keegan
England
1979
Kevin Keegan
England
1980
Karl-Heinz Rummenigge
West Germany
1981
Karl-Heinz Rummenigge
West Germany
1982
Paolo Rossi
Italy
1983
Michel Platini
France
1984
Michel Platini
France
1985
Michel Platini
France
1986
Ihor Belanov
Soviet Union
1987
Ruud Gullit
Netherlands
1988
Marco van Basten
Netherlands
1989
Marco van Basten
Netherlands
1990
Lothar Matthäus
Germany
1991
Jean-Pierre Papin
France
1992
Marco van Basten
Netherlands
1993
Roberto Baggio
Italy
1994
Hristo Stoichkov
Bulgaria
1995
George Weah
Liberia
1996
Matthias Sammer
Germany
1997
Ronaldo Nazário
Brazil
1998
Zinedine Zidane
France
1999
Rivaldo
Brazil
2000
Luís Figo
Portugal
2001
Michael Owen
England
2002
Ronaldo Nazário
Brazil
2003
Pavel Nedvěd
Czech Republic
2004
Andriy Shevchenko
Ukraine
2005
Ronaldinho
Brazil
2006
Fabio Cannavaro
Italy
2007
Kaká
Brazil
2008
Cristiano Ronaldo
Portugal
2009
Lionel Messi
Argentina
2010
Lionel Messi
Argentina
2011
Lionel Messi
Argentina
2012
Lionel Messi
Argentina
2013
Cristiano Ronaldo
Portugal
2014
Cristiano Ronaldo
Portugal
2015
Lionel Messi
Argentina
2016
Cristiano Ronaldo
Portugal
2017
Cristiano Ronaldo
Portugal
2018
Luka Modrić
Croatia
2019
Lionel Messi
Argentina
2020
No award presented
—
2021
Lionel Messi
Argentina
2022
Karim Benzema
France
2023
Lionel Messi
Argentina
2024
Rodri
Spain
2025
Ousmane Dembélé
France
2026
Harry Kane
England