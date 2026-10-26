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Full list of Ballon d’Or winners from 1956 to 2026

Christopher Sededzi Kwame
Christopher Sededzi Kwame 22:53 - 26 October 2026
The 2026 Ballon d'Or's 30-player shortlist features three former winners: eight-time winner and Argentinian icon Messi, holder Ousmane Dembele of France, and 2024 winner and Spanish midfielder Rodri. [Benoit Tessier/Reuters]
The 2026 Ballon d'Or's 30-player shortlist features three former winners: eight-time winner and Argentinian icon Messi, holder Ousmane Dembele of France, and 2024 winner and Spanish midfielder Rodri. [Benoit Tessier/Reuters]
England captain Harry Kane achieved a monumental career milestone at the London Palladium, claiming the 2026 Ballon d'Or after an unstoppable campaign with Bayern Munich and country, becoming the first English winner since Michael Owen in 2001.
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The 2026 Ballon d’Or ceremony in London saw England skipper Harry Kane reach a career milestone, claiming the men’s top honour after a prolific campaign for Bayern Munich and his country.

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His victory makes him the first English player to receive the award since Michael Owen lifted it in 2001.

Held at the London Palladium, the event marked seven decades of the prestigious football award, recognising standout performers from the 2025–26 season.

Spain’s Alexia Putellas was also among the night’s major winners, securing her third Women’s Ballon d’Or after previously claiming the title in 2021 and 2022.

Year

Winner

Country

1956

Stanley Matthews

England

1957

Alfredo Di Stéfano

Spain

1958

Raymond Kopa

France

1959

Alfredo Di Stéfano

Spain

1960

Luis Suárez

Spain

1961

Omar Sívori

Italy

1962

Josef Masopust

Czechoslovakia

1963

Lev Yashin

Soviet Union

1964

Denis Law

Scotland

1965

Eusébio

Portugal

1966

Bobby Charlton

England

1967

Flórián Albert

Hungary

1968

George Best

Northern Ireland

1969

Gianni Rivera

Italy

1970

Gerd Müller

West Germany

1971

Johan Cruyff

Netherlands

1972

Franz Beckenbauer

West Germany

1973

Johan Cruyff

Netherlands

1974

Johan Cruyff

Netherlands

1975

Oleh Blokhin

Soviet Union

1976

Franz Beckenbauer

West Germany

1977

Allan Simonsen

Denmark

1978

Kevin Keegan

England

1979

Kevin Keegan

England

1980

Karl-Heinz Rummenigge

West Germany

1981

Karl-Heinz Rummenigge

West Germany

1982

Paolo Rossi

Italy

1983

Michel Platini

France

1984

Michel Platini

France

1985

Michel Platini

France

1986

Ihor Belanov

Soviet Union

1987

Ruud Gullit

Netherlands

1988

Marco van Basten

Netherlands

1989

Marco van Basten

Netherlands

1990

Lothar Matthäus

Germany

1991

Jean-Pierre Papin

France

1992

Marco van Basten

Netherlands

1993

Roberto Baggio

Italy

1994

Hristo Stoichkov

Bulgaria

1995

George Weah

Liberia

1996

Matthias Sammer

Germany

1997

Ronaldo Nazário

Brazil

1998

Zinedine Zidane

France

1999

Rivaldo

Brazil

2000

Luís Figo

Portugal

2001

Michael Owen

England

2002

Ronaldo Nazário

Brazil

2003

Pavel Nedvěd

Czech Republic

2004

Andriy Shevchenko

Ukraine

2005

Ronaldinho

Brazil

2006

Fabio Cannavaro

Italy

2007

Kaká

Brazil

2008

Cristiano Ronaldo

Portugal

2009

Lionel Messi

Argentina

2010

Lionel Messi

Argentina

2011

Lionel Messi

Argentina

2012

Lionel Messi

Argentina

2013

Cristiano Ronaldo

Portugal

2014

Cristiano Ronaldo

Portugal

2015

Lionel Messi

Argentina

2016

Cristiano Ronaldo

Portugal

2017

Cristiano Ronaldo

Portugal

2018

Luka Modrić

Croatia

2019

Lionel Messi

Argentina

2020

No award presented

2021

Lionel Messi

Argentina

2022

Karim Benzema

France

2023

Lionel Messi

Argentina

2024

Rodri

Spain

2025

Ousmane Dembélé

France

2026

Harry Kane

England

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