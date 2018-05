Jimmy Kobblah names Black Satellites line-up for Algeria clash

24/7 Live - Subscribe to the Pulse Newsletter!

Head coach of the Black Satellites has named a strong starting XI for Ghana’s African Youth Championship qualifying clash against Algeria on Friday.

The kick off time for the game is 5:00pm on Friday.

Starting line-up

1. Nurudeen Abdul Manaf(Gk)

2. Maxwell Arthur

3. Hamidu Abdul Fatawu

4. Gideon Mensah

5. Isshaku Konda

6. Prosper Ahiabu

7. Emmanuel Kumah

8. Kudus Mohammed

9. Basit Abdul Rahman

10. Richard Danso

11. Saliw Babawo

Substitutes

12. Ibrahim Sadiq

13. Ibrahim Sulley

14. Ibrahim Tanko

15. Jude Ekow Arthur

16. Daniel Adrian Adjetey

17. Abdul Hudu-Halik

18. Ibrahim Danlad(GK)